6 stacji metra zamkniętych. „Mężczyzna spadł na torowisko”

Na peronie stacji Dworzec Wileński (linia metra – M2), która znajduje się na obszarze Pragi-Północ, doszło do poważnego wypadku. Mężczyzna, który znajdował się pod wpływem alkoholu, nagle stracił równowagę i wpadł na torowisko.

Pilnie wezwano pomoc. Poszkodowany miał dużo szczęścia – nie stwierdzono, by odniósł poważne obrażenia. Zdecydowano o przetransportowaniu go na pobliską izbę wytrzeźwień w Warszawie.

Warszawa. Tuż po incydencie 6 stacji metra zostało tymczasowo zamkniętych

W związku ze zdarzeniem, do którego doszło w sobotę (21) lutego, tymczasowo zamknięto sześć stacji metra.

