Strzały podczas gali korespondentów w USA. Donald Trump został ewakuowany

W sobotę wieczorem podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie padły strzały. Służby już zatrzymały mężczyznę, który miał otworzyć ogień.

Jak wynika z relacji medialnych do zdarzenia miało dojść krótko po rozpoczęciu wydarzenia, podczas kolacji. Wówczas Donald Trump przebywał na scenie. Wraz z żoną, wiceprezydentem J.D. Vance'em oraz innymi członkami gabinetu został szybko ewakuowany z sali przez Secret Service. W wydarzeniu brało udział ponad 2,5 tys. osób, transmitowano je na żywo. Postrzelona została jedna osoba – funkcjonariusz Secret Service.

Pierwszą relację z miejsca zdarzenia opublikował m.in. polski korespondent Faktów TVN Marcin Wrona.

Strzały podczas spotkania z Trumpem. Zatrzymano jedną osobę

Jak wynika z relacji medialnych, zatrzymano mężczyznę, który miał otworzyć ogień w lobby hotelowym. To 31-letni mieszkaniec Kalifornii.

