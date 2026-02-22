Policjant zaatakowany. Seria zatrzymań, to osoby w wieku 13-20 lat

Po zgłoszeniu otrzymanym 17 lutego policjanci udali się na miejsce – czyli do centrum Bydgoszczy – gdzie dojść miało do kradzieży rozbójniczej w jednym ze sklepów i uszkodzenia witryny w kolejnym lokalu.

Funkcjonariusze dotarli do nagrań, które powstały dzięki obecnym na miejscu kamerom miejskiego monitoringu. Na podstawie tych materiałów dowodowych przedstawiciele służb ustalili rysopis podejrzanego. Nie szedł on przez miasto sam, ale w towarzystwie młodych ludzi.

Patrol, który mijał jedną z grup osób, spostrzegł mężczyznę – prawdopodobnego podejrzanego.

Bydgoszcz. Seria zatrzymań. 15-latek „był poszukiwany”

Wtedy policjanci postanowili przystąpić do akcji – w trakcie interwencji jeden z mundurowych został zaatakowany przez agresorów. Nadkomisarz Lidia Kowalska z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, przekazała, że zatrzymani odpowiedzą przed sądem za czynną napaść na funkcjonariusza.

Jeśli chodzi o 15-latka, młodzieniec „usłyszy dodatkowo zarzuty kradzieży rozbójniczej i zniszczenia mienia”. – Okazało się również, że był on poszukiwany do umieszczenia w ośrodku wychowawczym – poinformowała przedstawicielka służb w rozmowie z redakcją rozgłośni RMF FM.

