Kolejne miasto z zakazem sprzedaży alkoholu w nocy

Podczas XXI Sesji Rady Miasta Ełku, radni podjęli uchwałę w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w porze nocnej. Ograniczenie dotyczy sklepów, marketów oraz stacji paliw.

W Ełku zbyt łatwo kupić alkohol

Uchwała została podjęta po wnikliwej analizie sytuacji lokalnej. Policzono, że w Ełku funkcjonuje ponad 30 miejsc, gdzie można po godzinie 22:00 można kupić alkohol. Sprzedaż alkoholu we wczesnych godzinach, czyli od godziny 5:00 jest możliwa w 8 miejscach.

Bezpieczniej bez alkoholu

Komenda Powiatowa Policji w Ełku przedstawiła dane z przeprowadzonych interwencji w 2025 r.

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 1691;

Doprowadzenie osób w stanie nietrzeźwości w celu wytrzeźwienia – 687;

Dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku – 563;

Zakłócanie porządku i spokoju publicznego – 430.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku podsumował, że problem nadużywania alkoholu stanowi jeden z istotnych czynników wpływających na trudną sytuację życiowa rodzin objętych pomocą społeczną. Na podstawie posiadanych analiz alkoholizm zajmuje 5 miejsce wśród głównych przyczyn udzielania wsparcia.

Jak głosowali radni

Urząd Miasta Ełku, przed głosowaniem przeprowadził konsultacje na temat zakazu sprzedaży alkoholu w porze nocnej. Złożono 493 formularzy, gdzie za wprowadzeniem alkoholu było 409 głosów a przeciw wprowadzeniu zakazu głosowało 74 osoby.

Uchwałę rada miasta podjęła niemal jednogłośnie. W głosowaniu 21 radnych było za zakazem, 1 osoba przeciwko i 1 się wstrzymała od głosu.

– Od lat mieszkający w pobliżu sklepów, które do późnych godzin sprzedawały alkohol narzekali na hałasy, awantury, dochodziło w takich miejscach do interwencji policji – komentował przewodniczący rady miasta Michał Tyszkiewicz.

Zakaz sprzedaży alkoholu coraz popularniejszy

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu funkcjonuje już w ponad 200 samorządach w całej Polsce. Nocna prohibicja, która nie obejmuje restauracji, barów i pubów, obowiązuje między innymi w Krakowie, Gdańsku, Szczecinie i Bydgoszczy, a także w kilku dzielnicach Warszawy.

Czytaj też:

