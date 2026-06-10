Burza po nagraniu Mejzy i Magicala w Sejmie. „Dwóch przestępców na jednym zdjęciu”

Przypomnijmy, patostreamer znany w sieci jako Daniel Magical przed laty prowadził transmisje w internecie, podczas których dochodziło do przemocy, nadużywania alkoholu oraz poniżania. Mężczyzna pochwalał też zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W Przeszłości został również skazany m.in. za pobicie oraz znieważanie ludzi w internecie. Odpowiadał też za nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Mimo licznych zakazów, w dalszym ciągu próbuje kontynuować działalność w internecie.

Łukasz Mejza z patostreamerem w Sejmie. „Patologia”

Widok posła przechadzającego się z sejmowymi korytarzami w towarzystwie patostreamera wywołał oburzenie wśród polityków.

„Straszne. Mejza sprowadził do sejmu patostreamera” – napisała w serwisie X Barbara Nowacka, szefowa w ministerstwie edukacji. „Mejza paraduje po Sejmie z Danielem Magicalem. Patologia w Sejmie. Upadek” – oceniła Alicja Łepkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej. „Dwóch przestępców na jednym zdjęciu. Obaj nigdy nie powinni byli znaleźć się w Sejmie” – napisał europoseł Robert Biedroń.

„W sejmie dziś trwa debata o ustawach o kryminalizacji patostreamingu. To dobry moment, żeby wysłać jasny sygnał, że dla patostreamerów i dla patostreamingu nie ma miejsca, nie tylko w sejmie, ale tu także” – napisała w serwisie X członkini Lewicy Katarzyna Kotula.

Jak widać na nagraniach, które pojawiły się w sieci, w Sejmie pojawiła się również partnerka patostreamera Natalia. Prawdopodobnie para przyszła do Sejmu, aby nagłośnić sprawę usuwania ich kont z mediów społecznościowych, w tym m.in. z TikToka czy Kicka.

Zwróciliśmy się z zapytaniem do Kancelarii Sejmu, o podanie szczegółów wizyty Daniela Magicala w Sejmie.

Czas patostreamerów dobiega końca? Sejm zajmie się ustawami

Przypomnijmy, Robert Biedroń aktywnie walczy z działaniami patostreamerów w sieci. Regularnie zgłasza kolejne konta, które zakładają w mediach społecznościowych, w tym Daniel Magical oraz jego partnerka.

5 czerwca polityk informował, że „urzędnicy prześwietlają, jak wielkie platformy pozwalają na omijanie sądowych zakazów” . – Zaledwie wczoraj Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekty dwóch nowych ustaw, które mają pomóc w walce z patostreamingiem i cyberprzemocą w internecie – zapowiedział Biedroń w serwisie TikTok.

– Patostreaming przestaje być kontrowersyjną rozrywką, a staje się prawdziwym przestępstwem, zagrożonym realną karą więzienia. Odetniemy im zasięgi, odetniemy im zarobki, wsadzimy tam, gdzie jest ich miejsce. Cyfrowa dżungla w końcu zamieni się w bezpieczną przestrzeń – dodał polityk.

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