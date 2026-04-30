Patostreamer Robert P. z zarzutami. Zgłosił się na policję w Juracie

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przekazała 30 kwietnia nowe ustalenia dotyczące postępowania przeciwko patostreamerowi Robertowi P. Poinformowano, że Prokuratura Rejonowa w Pucku nadzoruje dochodzenie w którym mężczyzna „jest podejrzany o nakłanianie innej osoby do popełnienia czynu zabronionego w postaci spowodowania naruszenia czynności narządów ciała ustalonego pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 18 par. 2 k.k. w zw. z art. 157 par. 2 k.k” .

„Robert P. jest podejrzany o to, że w nocy na dzień 15 sierpnia 2024 roku w Jastarni nakłaniał mężczyznę, aby ten dokonał czynu zabronionego w postaci spowodowania naruszenia czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia na czas nie dłuższy niż siedem dni ustalonego pokrzywdzonego, poprzez uderzanie po ciele” – przekazał Polsat News, powołując się na prok. Mariusza Duszyńskiego, rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Poszukiwany Robert P. pojawił się w Juracie

W związku z tym, że do tej pory nie udało się wykonać czynności procesowych z udziałem Roberta P. postępowanie przygotowawcze zostało zawieszone. Prokuratura Rejonowa w Pucku podjęła jednak czynności, które zmierzały do wydania listu gończego za podejrzanym. 19 lutego 2026 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Wejherowie „wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni od dnia zatrzymania” – przekazano.

Przełom w sprawie nastąpił 28 kwietnia, kiedy to Robert P. pojawił się w komisariacie policji w Juracie. Tam wykonano z jego udziałem wszystkie czynności procesowe.

„Ogłoszono mu postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz został on przesłuchany w charakterze podejrzanego. Robert P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia” - poinformował prok. Mariusz Duszyński.

Prokuratura poinformowała, że w związku z tym, że mężczyzna stawił się w komisariacie, postępowanie przygotowawcze jest kontynuowane. Cofnięto także wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztu oraz o list gończy. Za zarzucane przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do dwóch lat.

Robert P. stracił kanał na YouTube

Patostreamer przez lata był znany jako jeden z twórców kanału AbstrachujeTV. Następnie zaczął działać sam i publikować w sieci materiały, które wzbudzały liczne kontrowersje. Prowadzone przez niego transmisje na żywo obfitowały w niecenzuralne słowa oraz prowokacyjne treści. Po głośnym reportażu Polsat News kanał prowadzony przez mężczyznę został usunięty.

– W wyniku weryfikacji usunęliśmy ten kanał za naruszenie naszych wytycznych dla społeczności – przekazał Deniz Rymkiewicz z Biura Prasowego Google Polska, cytowany przez Onet.

