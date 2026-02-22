Zełenski spotka się z Putinem? Wysłannik Trumpa wskazał możliwy termin

Te zaskakujące informacje przekazał opinii publicznej specjalny wysłannik amerykańskiej administracji – Steve Witkoff. Był on niedawno gościem na antenie stacji Fox News.

Zapowiedział, że wkrótce dojść może do spotkania Wołodymyra Zełenskiego, Władimira Putina i – być może – także prezydenta USA Donalda Trumpa.

Witkoff wskazał przybliżony termin.

Wojna w Ukrainie. Specjalny wysłannik administracji USA przekazał nowe informacje

Specjalny wysłannik Trumpa poinformował, że podczas trójstronnego spotkania (Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone) paść mogą nowe propozycje prowadzące do zawarcia pokoju przez państwa pozostające w konflikcie od 2022 roku.

Witkoff wyraził nadzieję, że zarówno Moskwa, jak i Kijów przyjmą propozycje Waszyngtonu. – Możliwe, że do spotkania dojdzie w ciągu najbliższych trzech tygodni. Może w jego trakcie dojdzie do porozumienia Zełenskiego i Putina – mówił na antenie FN.

Dodatkowo zaznaczył, że prezydent USA nie planuje uczestnictwa w tego rodzaju spotkaniach, gdy nie jest pewien, że te będą owocne. – On [Trump – przyp. red.] ma wyjątkową moc, by to zrobić [doprowadzić do pokoju – red.]. Mam więc nadzieję, że wkrótce usłyszycie dobre wieści – zaznaczył.

