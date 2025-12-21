Polska armia dostanie więcej. Podwyżki wynagrodzeń robią wrażenie

Rok 2026 przyniesie istotne zmiany w systemie wynagrodzeń żołnierzy Wojska Polskiego oraz pracowników cywilnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak informuje portal forsal.pl, przyszłoroczne wydatki na obronność mają osiągnąć rekordowy poziom 200,1 miliarda złotych, co odpowiada 4,81 procenta produktu krajowego brutto.

Tak wysoki budżet ma zapewnić nie tylko dalszą modernizację armii, ale również poprawę warunków finansowych służby wojskowej. Jednym z kluczowych elementów tych zmian są podwyżki uposażeń.

Podwyżki dla żołnierzy od stycznia. Kto zyska najwięcej?

Od stycznia 2026 roku podstawowe wynagrodzenia zawodowych żołnierzy wzrosną średnio o 3 procent. To odpowiedź na utrzymującą się inflację oraz rosnące potrzeby kadrowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższe pensje obejmą także pracowników cywilnych zatrudnionych w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej.

Najniższe uposażenie szeregowych będzie mieściło się w przedziale od 6489 do 7035 złotych brutto, w zależności od stażu i specjalizacji. Starsi szeregowi specjaliści przekroczą próg 7000 złotych brutto.

Nowe stawki dla szeregowych

Szeregowy – 6489 złotych brutto (wzrost o 198 złotych)

Starszy szeregowy – 6705 złotych brutto (wzrost o 195 złotych)

Starszy szeregowy specjalista – 7035 złotych brutto (wzrost o 205 złotych)

Podoficerowie, oficerowie i generałowie. Pełna skala wzrostów

Podwyżki obejmą wszystkie stopnie wojskowe – od kaprali po generałów.

Podoficerowie

Kapral – 7468 złotych brutto (o 218 złotych więcej)

Starszy kapral – 7571 złotych brutto (o 221 złotych więcej)

Plutonowy – 7684 złotych brutto (o 224 złotych więcej)

Sierżant – 7787 złotych brutto (o 227 złotych więcej)

Starszy sierżant – 7900 złotych brutto (o 230 złotych więcej)

Młodszy chorąży – 8003 złotych brutto (o 233 złotych więcej)

Chorąży – 8436 złotych brutto (o 246 złotych więcej)

Starszy chorąży – 8549 złotych brutto (o 249 złotych więcej)

Starszy chorąży sztabowy – 8652 złotych brutto (o 252 złotych więcej)

Oficerowie młodsi

Podporucznik – 9085 złotych brutto (o 265 złotych więcej)

Porucznik – od 9198 do 9301 złotych brutto (wzrost o 268-271 złotych)

Oficerowie starsi

Podpułkownik – od 10 815 do 11 794 złotych brutto (o 315-344 złotych więcej)

Pułkownik – od 12 545 do 14 276 złotych brutto (o 365-416 złotych więcej)

Generałowie

Generał brygady – od 15 254 do 16 223 złotych brutto (o 444-473 złotych więcej)

Generał dywizji – od 16 871 do 18 066 złotych brutto (o 491-526 złotych więcej)

Generał broni – od 18 818 do 20 116 złotych brutto (o 548-586 złotych więcej)

Generał – 22 609 złotych brutto (wzrost o 659 złotych)

Dodatki i wsparcie. To nie tylko podstawowa pensja

System wynagrodzeń w Wojsku Polskim nie ogranicza się wyłącznie do pensji zasadniczej. Żołnierze mogą liczyć na rozbudowany pakiet dodatków, w tym nagrody jubileuszowe oraz wsparcie finansowe w sytuacjach losowych, takich jak klęski żywiołowe czy ciężka choroba członków rodziny.

Dodatkowe świadczenia przysługują także osobom uczącym się w szkołach wojskowych. Specjalne dodatki i wynagrodzenia mają zachęcić młodych ludzi do wyboru kariery wojskowej i związania swojej przyszłości z armią.

