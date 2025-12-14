Żołnierze Bundeswehry przyjadą do Polski. „Tarcza Wschód”

Niemiecki dziennik „Bild” poinformował, że w przyszłym roku do Polski przyjedzie oddział kilkudziesięciu żołnierzy Bundeswehry.

Misja Bundeswehry w Polsce. Część operacji „Tarcza Wschód”

Wojskowa misja będzie częścią operacji „Tarcza Wschód” – oddział pomagać będzie przy zabezpieczaniu granicy polsko-rosyjskiej i polsko-białoruskiej. Rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony przekazał w rozmowie z „Bildem”, że głównym zadaniem żołnierzy będą działania inżynieryjne, m.in. budowanie okopów, układanie zasiek z drutu kolczastego oraz tworzenie przeciwpancernych barier.

„W operacji Tarcza Wschód na obszarze nadgranicznym z Kaliningradem i Białorusią weźmie udział kilkadziesiąt żołnierek i żołnierzy lądowych sił zbrojnych i jednostek wspomagających” – napisał „Bild”, cytując rzecznika.

„Tarcza Wschód” to projekt zaplanowany na lata 2024-2028. Powstał w reakcji na atak Rosji na Ukrainę. Celem projektu jest odstraszanie potencjalnych agresorów, ochrona żołnierzy i ludności cywilnej oraz pokazanie gotowości do obrony granic Polski.

Niemcy pomogą budować zasieki. Misja ma potrwać do końca 2027 roku

Planuje się, że żołnierze Bundeswehry pozostaną w Polsce do końca 2027 roku. Ministerstwo obrony nie przekazało dokładnej informacji o liczebności oddziału, który weźmie udział w misji na terenie Polski. Wiadomo jedynie, że będzie to kilkudziesięciu żołnierzy wojsk lądowych i jednostek wspomagających.

Misja nie wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem żołnierzy – nie wymaga zgody niemieckiego parlamentu. Planowana akcja nie jest pierwszym, jakiego Polska otrzyma ze strony niemieckiej armii. Na początku grudnia do Polski skierowano niemieckie lotnictwo. Do 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego pod Malborkiem skierowano kilka niemieckich myśliwców Eurofighter oraz około 150 żołnierzy Bundeswehry. Samoloty biorą udział w patrolach przestrzeni powietrznej”.

