Na polskiej granicy pojawili się saperzy. Powód jest jeden

Tarcza Wschód to jeden z flagowych projektów rządu Donalda Tuska. Premier tłumaczył, że projekt wzmocnienia odporności Polski na ataki i wojnę hybrydową zaplanowany na lata 2024-2028 powstał w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę.

– Jest to projekt pokojowy. Ma odstraszyć potencjalnych agresorów, chronić żołnierzy i ludność cywilną, wspólnie z sojusznikami pokazać gotowość do obrony naszych granic – tłumaczył premier.

Tarcza Wschód. Tak przebiegają prace

W ramach projektu przygotowanego przez MON i Sztab Generalny Wojska Polskiego na granicach Polski z Rosją oraz Białorusią, a konkretnie na odcinku 800 kilometrów, powstaną różnego rodzaju umocnienia oraz infrastruktura wojskowa.

Pierwszy odcinek Tarczy Wschód powstał w okolicach wsi Dąbrówka przy granicy polsko-rosyjskiej. Aktualnie trwają prace w miejscowości Rutka w powiecie kętrzyńskim. Rzecznik 16. Dywizji Zmechanizowanej tłumaczył, że na pierwszej linii tuż przy granicy powstaje rów przeciwczołgowy o głębokości czterech metrów.

– Dalej są układanych jest sześć rzędów pasów bloków betonowych, tzw. jeży. W środku pozostawiono pas pola, który może być wykorzystany jako pole minowe – tłumaczył Karol Frankowski.

Tarcza Wschód. Polscy saperzy na granicy z Rosją

Za zaporą mają zostać utworzone specjalne zamaskowane bunkry, w których znajdą się miejsca na wozy bojowe, czołgi, ale również na schrony dla żołnierzy.

– W Rutce jest modelowy przykład na to, że linia fortyfikacji biegnie wzdłuż granicy. Ale są miejsca, gdzie fortyfikacja odchodzi od granicy, by dowiązać się do naturalnych przeszkód typu zalesienia, bagna – podkreślał Michał Bednarko z 16. Pułku Saperów.

– Chodzi o to, by zachować efektywność i skuteczność. Naturalna przeszkoda stanowi teren no-go dla przeciwnika, więc nie dublujemy wysiłku, by wzmacniać tereny – dodawał.

