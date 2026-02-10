Warszawa usłyszy syreny alarmowe. Wojsko potwierdza

W środę w Warszawie zostaną uruchomione syreny alarmowe. Sygnały pojawią się w ramach zaplanowanego sprawdzenia systemu ostrzegania – poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

O testach poinformowało również Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

„11 lutego 2026 r. (środa), w godzinach 9:00–15:00, zostanie treningowo uruchomiona syrena alarmowa w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych przy ul. Żwirki i Wigury 103/105” – przekazano na platformie X.

Testy syren w Warszawie. Co usłyszą mieszkańcy?

Mazowiecki Urząd Wojewódzki wyjaśnia, że w trakcie testów mogą pojawić się różne rodzaje sygnałów dźwiękowych.

„W trakcie testów mogą występować 3-minutowe modulowane oraz ciągłe sygnały akustyczne” – poinformował urząd.

Jak podkreślono, uruchomienie syren ma wyłącznie charakter techniczny i służy sprawdzeniu, czy punkt alarmowy działa prawidłowo. W komunikacie zaznaczono, że test nie ma związku z żadnym zagrożeniem.

„Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Mieszkańcy powinni zachować spokój i nie powinni podejmować żadnych działań” – podkreślono.

Jakie sygnały obowiązują w Polsce?

Rodzaje sygnałów alarmowych używanych na terenie kraju są określone w przepisach. Obowiązujące zasady wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 maja 2025 roku.

Jak podaje na swojej stronie MSWiA, w Polsce obowiązują dwa główne akustyczne sygnały alarmowe. „Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym. Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły” – czytamy na stronie resortu.

Alarmy są ogłaszane przez syreny lub media. „W niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności na przykład wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu” – dodano.

Podkreślono, że syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia – tak, jak w przypadku tego zaplanowanego na środę.

