Wykryto obce obiekty nad Polską. Wojsko wydało komunikat

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w poniedziałek rano wydało komunikat, poświęcony podejrzanym obiektom nad Polską. „W nocy z 8 na 9 lutego 2026 r. wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów” – czytamy w wiadomości zamieszczonej w mediach społecznościowych.

Komunikat dotyczący obcych obiektów nad Polską

„Obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania. Sytuacja była w pełni kontrolowana i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP” – zapewniano w komunikacie.

„Wojsko, działając zgodnie z obowiązującymi procedurami, współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, na bieżąco przekazując niezbędne informacje umożliwiające szybką reakcję, w tym przejęcie obiektów oraz zatrzymanie osób podejrzanych o udział w tych incydentach” – czytamy dalej.

Jak podkreślono na koniec, „Siły Zbrojne RP utrzymują całodobową gotowość operacyjną w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej”.

Kolejne wtargnięcie w przestrzeń powietrzną. Obce siły testują polskie reakcje

O podobnym zdarzeniu informowaliśmy m.in. na samym początku lutego. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych donosiło, że w nocy z 1 na 2 lutego wojskowe systemy radiolokacyjne RP odnotowały wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów. Podobne komunikaty DORSZ wydawało także w ostatni weekend stycznia.

„Skala incydentów hybrydowych strony białoruskiej była wyraźnie mniejsza w porównaniu z poprzednimi nocami. Współpraca Sił Zbrojnych RP ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa pozwala tym służbom na szybką reakcję, w tym przejęcia obiektów i zatrzymania osób podejrzanych o te incydenty” – podkreślano wówczas w wiadomości na X.

Czytaj też:

Scenariusze bezpieczeństwa dla Europy. Budzisz: Rosyjskie zagrożenie rośnieCzytaj też:

Agent w polskim ministerstwie. Ppłk Korowaj: To porażka weryfikacji, ale sukces kontrwywiadu