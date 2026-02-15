Kiedy skończy się mroźna zima w Polsce? Amerykanie podali konkretną datę

Po jednej z najsurowszych zim ostatnich lat nadchodzące tygodnie mają upłynąć pod znakiem dynamicznej pogody. Choć wielu Polaków liczy na szybki powrót ciepła, najnowsze prognozy studzą optymizm. Zima nie zamierza łatwo ustąpić, a wiosenna aura może wystawić naszą cierpliwość na długą próbę.

Zgodnie z najnowszymi wyliczeniami amerykańskiego sezonowego modelu prognostycznego Climate Forecast System (CFS), zima w Polsce ma utrzymać się do połowy marca. Synoptycy prognozują, że średnie temperatury w marcu, kwietniu i maju utrzymają się w granicach normy wieloletniej, co – po serii bardzo ciepłych wiosen – może być odczuwalne jako wyraźne ochłodzenie.

Chłodna wiosna i jej przykre konsekwencje

Jak podaje serwis twojapogoda.pl, odczuwalna temperatura może być w tym okresie niższa niż w poprzednich latach, głównie za sprawą wysokiej wilgotności powietrza i częstego zachmurzenia. Ograniczony dostęp promieni słonecznych sprawi, że wiosna wyda się ponura i mało przyjemna, a sezon grzewczy może potrwać dłużej niż zwykle, co wygeneruje dodatkowe koszty.

Szczególnie niepokojące są scenariusze przewidujące cykliczne nawroty chłodnego powietrza z północy. Takie epizody mogą prowadzić do groźnych przymrozków już w trakcie rozpoczętej wegetacji. Dla rolników i ogrodników oznacza to realne ryzyko strat — delikatne pąki i młode rośliny mogą nie przetrwać nagłych spadków temperatury.

Eksperci zwracają uwagę, że takie sytuacje mogą powtarzać się kilkukrotnie, co znacząco zwiększa skalę zagrożenia dla upraw sadowniczych i warzywnych.

Śnieg nawet w maju? Taki scenariusz jest możliwy

Modele pogodowe nie wykluczają również powrotu opadów śniegu w najmniej spodziewanym momencie. Mokry śnieg może pojawić się nie tylko w kwietniu, ale nawet w maju. Co istotne, białe krajobrazy nie muszą ograniczać się do obszarów górskich – możliwe są bowiem śnieżyce występujące również w głębi kraju.

W praktyce oznacza to, że ciepłe kurtki, parasole i alerty IMGW przed śniegiem i mrozem pozostaną z nami znacznie dłużej, niż byśmy tego chcieli.

