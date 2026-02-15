Zima wraca na poważnie. Termometry znów pokażą -20 stopni

O ociepleniu na razie możemy pomarzyć – najbliższe dni przyniosą bowiem zdecydowane ochłodzenie. Temperatury spadną wyraźnie poniżej zera, a lokalnie mróz może sięgnąć nawet -22 stopni Celsjusza. W związku z prognozowanym załamaniem pogody Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował szereg alertów dla części kraju.

Synoptycy wydali ostrzeżenia. Tutaj spadnie sporo śniegu

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Alerty obowiązują od sobotniego popołudnia i wieczora do niedzielnego poranka lub wczesnego popołudnia – w zależności od regionu.

W tych częściach kraju prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 centymetrów, a lokalnie nawet do 15 centymetrów. Dodatkowym zagrożeniem będzie spadek temperatury poniżej 0, który doprowadzi do zamarzania mokrych nawierzchni.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem obejmują także część województwa dolnośląskiego oraz małopolskiego. Prognozowane tam opady deszczu i deszczu ze śniegiem szybko przejdą w śnieg, a temperatura minimalna spadnie do -6 stopni Celsjusza, przy gruncie nawet do -7.

Alerty pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązują również w części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego – od sobotniego wieczora aż do poniedziałkowego poranka.

Trudne warunki na drogach. GDDKiA apeluje do kierowców

Pogarszająca się aura da się we znaki także kierowcom. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że już w sobotę opady śniegu występowały w kilku regionach, między innymi w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim i lubelskim.

Mgła ogranicza widoczność na drogach województwa śląskiego, a błoto pośniegowe zalega między innymi na trasach w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Ślisko jest na wielu drogach krajowych, szczególnie na odcinkach w rejonach Mrągowa, Giżycka i Ełku.

Prognoza na niedzielę. Pogodnie, ale bardzo zimno

W niedzielę w większości kraju zapanuje słoneczna, lecz mroźna aura. Więcej chmur pojawi się jedynie w centrum oraz na południowym wschodzie Polski. Na północy temperatury minimalne spadną do -12 stopni Celsjusza.

Najzimniejsza będzie noc z niedzieli na poniedziałek. W całym kraju spodziewane są silne mrozy, a lokalnie także słabe opady śniegu. W Włodzimierzu temperatura może spaść nawet do -22 stopni Celsjusza. W centrum kraju termometry pokażą około -17 stopni, a na zachodzie z kolei od -5 do -6 stopni Celsjusza.

Czytaj też:

Po wiośnie ani śladu. Nadchodzi fala siarczystych mrozówCzytaj też:

Sezon na „leśne złoto” rozpoczęty. Naturalne skarby potrafią kosztować fortunę