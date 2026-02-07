Zełenski jest przekonany, że Putinowi brakuje pieniędzy. Do czerwca będzie pokój?

Zełenski w swojej ostatniej wypowiedzi skierował uwagę na rosyjski deficyt i obniżenie przez Kreml wynagrodzenia dla wojska. – Myślę, że potrzebują przerwy. Myślę, że Putin myśli o przerwie – przyznał, rozmawiając z zagranicznymi dziennikarzami. Powszechnie wiadomo, że rosyjski prezydent jak ognia unika kolejnej mobilizacji, ukraiński prezydent sądzi więc, że może on rozważać obecnie wstrzymanie działań wojennych.

Zełenski: Rosjanie nienawidzą Ukrainy

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) szacuje rosyjski deficyt budżetowy na około 100 mld dolarów. Oficjalnie uznaje się, że wynosi on 80 mld dolarów. Eksperci spodziewają się, że w tym roku sytuacja Rosji jeszcze się pogorszy. Jednocześnie Zełenski nie spodziewa się, aby nastawienie Rosjan do Ukrainy miało się w związku z tym w jakikolwiek sposób zmienić.

– W ich retoryce nastąpiły zmiany. Ale nie wierzę im ani trochę. Myślę, że żywią wobec nas mniej więcej takie same uczucia jak wcześniej, ponieważ nienawidzą Ukrainy, i tyle – stwierdzał. – Przybyli tutaj i zaczęli zabijać Ukraińców. To jest nienawiść. Pamiętacie przecież, ile było znęcania się, tortur, morderstw od samego początku wojny – przypominał.

Zełenski o rozmowach pokojowych. Podał termin

Prezydent Ukrainy podzielił się też informacjami z rozmów pokojowych, toczonych w formacie trójstronnym przez Rosję, Ukrainę i USA. Ujawnił, że Amerykanie wyznaczyli walczącym krajom termin na zawarcie porozumienia kończącego wojnę. To czerwiec tego roku. — Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, administracja USA prawdopodobnie wywrze presję na obie strony – mówił Zełenski.

— Amerykanie proponują, by strony zakończyły wojnę na początku tego lata, i najpewniej będą wywierać presję zgodnie z tym harmonogramem – stwierdzał dalej. – Mówią, że chcą wszystko zakończyć do czerwca. I że zrobią wszystko, by zakończyć wojnę. Chcą jasnego harmonogramu wszystkich działań – powtarzał.

Kolejna runda trójstronnych rozmów pokojowych zaplanowana została na przyszły tydzień. Negocjacje miałyby toczyć się w Miami w USA.

