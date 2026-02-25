Polacy ruszyli leczyć zęby za granicę. Leczenie kanałowe za kilkanaście złotych

Jednym z powodów rosnącej popularności tak zwanej turystyki dentystycznej są wyraźne różnice w kosztach leczenia. Przykład pokazała influencerka z kanału MMStanisławskie na TikToku. Maria, Ukrainka mieszkająca w Polsce, wybrała się z teściową do kliniki w Winnicy, niedaleko granicy z Polską.

Z jej relacji wynika, że koszt wypełnienia zęba w Ukrainie wynosi od 50 do 70 złotych, a tymczasowa plomba to wydatek rzędu 10-20 złotych. W Polsce za podobną usługę trzeba zapłacić od 150 do 300 złotych.

Również bardziej zaawansowane zabiegi są znacznie tańsze. Usunięcie zęba kosztuje około 100 złotych, a ekstrakcja tak zwanej ósemki – od 240 do 520 złotych. Metalowy aparat ortodontyczny można założyć za około 1000 złotych, a ceramiczny za około 1400 złotych. – Ceny są naprawdę atrakcyjne dla Polaka – oceniła. „Proszę nie zapominać, że minimalna wypłata w Ukrainie to 780 złotych” – zwróciła uwagę Maria.

Implanty i leczenie kanałowe. Największe oszczędności

Jak informuje z kolei portal biznes.interia.pl, największe różnice cenowe dotyczą skomplikowanych zabiegów, takich jak wszczepienie implantów. W Ukrainie ich koszt to około 1000 złotych, podczas gdy w Polsce ceny zaczynają się od kwot ponad dwukrotnie wyższych, opiewając na 2500 złotych.

Koszt leczenia kanałowego w Ukrainie rozpoczyna się od 17 złotych za jeden kanał. Dodatkowo płatne są między innymi znieczulenie oraz materiały wyższej jakości. W Polsce ceny takiego leczenia zaczynają się od około 200 złotych, a w Czechach od 300 złotych.

Popularność ukraińskich klinik wśród Polaków potwierdza fakt, że wiele gabinetów udostępnia cenniki także w języku polskim.

Polacy do Ukrainy, Czesi do Polski. Dentoturystyka pełną parą

Co ciekawe, podobny trend widać wśród Czechów, którzy coraz częściej wybierają leczenie w Polsce. Powód jest ten sam – niższe ceny.

Dla porównania: czyszczenie zębów w Czechach kosztuje od 370 złotych, w Polsce od 250 złotych, a w Ukrainie około 150 złotych. Wybielanie zębów to wydatek od 1664 złotych w Czechach, od 1000 złotych w Polsce i od 425 złotych w Ukrainie.

Rosnące koszty w Polsce potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego. W lutym 2025 roku inflacja w sektorze zdrowia wyniosła rok do roku 5,4 procent, natomiast ceny usług stomatologicznych wzrosły aż o 9 procent. Dla porównania, w analogicznym okresie 2024 roku podwyżki sięgnęły 10,3 procent rok do roku.

Alternatywą dla prywatnych wizyt mogą być świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach ubezpieczenia można raz w roku bezpłatnie usunąć kamień nazębny. Prywatnie koszt takiego zabiegu wynosi od 300 do 400 złotych. Problemem bywa jednak znalezienie gabinetu współpracującego z NFZ.

