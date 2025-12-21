Ciepła czapka i szalik to mus. Trzaskający mróz w Boże Narodzenie

Polska stoi u progu dużej zmiany w pogodzie. Po wyjątkowo wysokich jak na tę porę roku temperaturach po weekendzie zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze.

Jeszcze dziś i jutro, czyli 21 i 22 grudnia, termometry pokażą nawet do 7 stopni Celsjusza. We wtorek, 23 grudnia, zrobi się już zauważalnie chłodniej. IMGW prognozuje, że na wschodzie kraju maksymalna temperatura wyniesie około 0-1 stopnia, natomiast na zachodzie oraz na Pomorzu odnotujemy najwyżej 3-4 stopnie Celsjusza. To jednak dopiero zapowiedź znacznie większego spadku temperatur.

Fala mrozu w Wigilię. Wiatr dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę

W nocy z wtorku na środę do Polski zacznie napływać mroźne powietrze z północnego wschodu. Oznacza to, że Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) upłynie pod znakiem wyraźnego mrozu w całym kraju.

W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około -5 stopni Celsjusza na wschodzie oraz około -1 stopnia na zachodzie i na Pomorzu. W centrum i na południu dodatkowym utrudnieniem okaże się umiarkowany, miejscami dość silny wiatr z północnego wschodu. W porywach osiągnie on prędkość 40-50 kilometrów na godzinę.

Podmuchy wiatru sprawią, że temperatura odczuwalna będzie nawet o 10 stopni niższa od tej wskazywanej przez termometry. W nocy z 24 na 25 grudnia odczuwalnie może być od -10 do nawet -15 stopni Celsjusza.

Całodobowy mróz przez całe święta. Kiedy wrócą plusowe temperatury?

Zimne masy powietrza pozostaną nad Polską przez całe święta Bożego Narodzenia. Oznacza to, że co najmniej do piątku, 26 grudnia, przez całą dobę utrzymywać się będą ujemne temperatury. Nocami miejscami możliwe są spadki poniżej -10 stopni Celsjusza.

Zmiana pogody spodziewana jest dopiero tuż po świętach. Wówczas do kraju ma napłynąć cieplejsze powietrze, a temperatura na kilka dni ponownie wzrośnie powyżej zera.

