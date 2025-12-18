Grzyby w grudniu zaskakują. Pełne kosze z polskich lasów

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na grzyby chodzi się późnym latem lub wczesną jesienią. Wyobrażamy sobie idealną pogodę na leśny spacer, a nawet strój, który wówczas zakładamy. Jak się jednak okazuje, ten obraz może być nieco mylny – iść na grzyby można nawet teraz.

Koszyk pełen grzybów w grudniu. Mężczyzna szokuje

Oczywiście grudzień nie jest typowym miesiącem dla grzybiarzy, ale wystarczy spojrzeć na facebookowy profil „Skarby lasu”, żeby zmienić swoje zdanie. „Grzyby w grudniu? Jak najbardziej przecież sezon trwa cały rok” – czytamy we wpisie opublikowanym zaledwie kilka dni temu. Do wpisu oczywiście dołączone są zdjęcia z pełnym koszykiem grzybów.

Komentujący nie kryją zdziwienia pokaźnymi zbiorami. „Super sprawa takie grzybki w grudniu. Aż ślinka leci” – napisała pani Renata. „Gąbka i boczniaczki super, ale ze teraz można znaleźć kurkę (pieprzynika) to nie spodziewałem się” – skomentował pan Bartosz.

Oczywiście wśród komentarzy nie brakuje także pytań. „Tak z ciekawości, co Ty robisz z tymi grzybami? Codziennie kosz zbierasz” – zapytała pani Cyntia. „Może nie codziennie. ale to prawda, bardzo często. Przeważnie rozdaje” – odpisał jej twórca profilu „Skarby lasu”.

To nagranie podbiło Facebooka. Grzyby rozbudziły internautów

Poza zdjęciami grzybiarz zamieścił w sieci także nagranie ze zbiorów, które przyciągnęło jeszcze szersze grono odbiorców. „W koszyku same jadalne grzyby. Jaki jeszcze kolorowy potrafi być grudzień” – podpisał je.

– 14 grudnia 2025. Można powiedzieć, że nowy koszyk ochrzczony. W środku znajduje się aż siedem gatunków jadalnych grzybów, m.in. boczniak ostrygowaty, uszak wzowy, płomienica zimowa, gąska zielonka, wodnicha późna, pieprznik jadalny oraz największe zaskoczenie – siedzuń sosnowy – słyszymy na nagraniu.

Nagranie zebrało ponad 16 tys. reakcji, ponad 700 komentarzy i blisko 500 udostępnień. „Normalnie i formalnie zazdroszczę, bo kocham grzybki zbierać, a o jedzeniu ich to już nie wspomnę” – napisała pod materiałem pani Elżbieta. „Trzeba się znać na grzybach, żeby takie gatunki zebrać. I to zimą. Gratulacje” – skomentowała pani Ania.

