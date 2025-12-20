Poranek pełen zagrożeń. IMGW wydał szereg alertów

Dzisiejsze poranne warunki na drogach mogą zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców. Widoczność miejscami spada do minimum, a na drogach pojawia się niebezpieczna gołoledź.
W związku z trudną pogodą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, obowiązujące w trzystopniowej, rosnącej skali zagrożeń. Alerty dotyczą zarówno gęstej mgły, jak i marznących opadów, które mogą utrudniać poruszanie się po drogach.
Ostrzeżenia IMGW: gęsta mgła w wielu regionach Polski
Alerty pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w znacznej części kraju. Zjawisko to miejscami ogranicza widzialność nawet poniżej 200 metrów.
Ostrzeżenia obejmują województwa:
- warmińsko-mazurskie (z wyłączeniem powiatów północno-zachodnich),
- mazowieckie,
- podlaskie,
- kujawsko-pomorskie (powiaty: rypiński, lipnowski, włocławski oraz miasto Włocławek),
- wielkopolskie (powiaty: kolski, turecki, kaliski, miasto Kalisz, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński),
- dolnośląskie (powiaty: oleśnicki, oławski, strzeliński, ząbkowicki, kłodzki),
- opolskie,
- łódzkie,
- świętokrzyskie,
- lubelskie (bez powiatów południowo-wschodnich),
- śląskie,
- małopolskie (z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego),
- podkarpackie (bez powiatów wschodnich i południowo-wschodnich).
Zgodnie z prognozami ostrzeżenia związane z mgłą mają obowiązywać do godziny 10.00 w sobotę.
Marznący deszcz i gołoledź. Szczególne zagrożenie na Dolnym Śląsku
Dodatkowe ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w związku z opadami marznącymi. Dotyczą one województwa dolnośląskiego.
Alerty obejmują powiaty:
- karkonoski,
- kamiennogórski,
- wałbrzyski,
- złotoryjski,
- legnicki,
- średzki,
- świdnicki,
- jaworski,
- wrocławski,
- trzebnicki,
- wołowski
- oraz miasta: Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica i Wrocław.
W tych rejonach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, które mogą powodować powstawanie gołoledzi i znacznie pogorszyć warunki na drogach oraz chodnikach. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 7.30 lub 8.30 w sobotę, w zależności od lokalizacji.
Synoptycy i służby drogowe przypominają o konieczności dostosowania prędkości do warunków pogodowych, zachowania większych odstępów między pojazdami oraz zachowania szczególnej ostrożności pieszych na śliskich nawierzchniach.
