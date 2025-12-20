Poranek pełen zagrożeń. IMGW wydał szereg alertów
Gołoledź na drogach, zdjęcie ilustracyjne
Gołoledź na drogach, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Denys Kurbatov
Poranne warunki pogodowe w wielu regionach Polski mogą dziś zaskoczyć. Widzialność jest miejscami mocno ograniczona, a na drogach pojawiają się utrudnienia. Synoptycy apelują o ostrożność i wydali alerty dla części kraju.

Dzisiejsze poranne warunki na drogach mogą zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców. Widoczność miejscami spada do minimum, a na drogach pojawia się niebezpieczna gołoledź.

W związku z trudną pogodą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, obowiązujące w trzystopniowej, rosnącej skali zagrożeń. Alerty dotyczą zarówno gęstej mgły, jak i marznących opadów, które mogą utrudniać poruszanie się po drogach.

Ostrzeżenia IMGW: gęsta mgła w wielu regionach Polski

Alerty pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w znacznej części kraju. Zjawisko to miejscami ogranicza widzialność nawet poniżej 200 metrów.

Ostrzeżenia obejmują województwa:

  • warmińsko-mazurskie (z wyłączeniem powiatów północno-zachodnich),
  • mazowieckie,
  • podlaskie,
  • kujawsko-pomorskie (powiaty: rypiński, lipnowski, włocławski oraz miasto Włocławek),
  • wielkopolskie (powiaty: kolski, turecki, kaliski, miasto Kalisz, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński),
  • dolnośląskie (powiaty: oleśnicki, oławski, strzeliński, ząbkowicki, kłodzki),
  • opolskie,
  • łódzkie,
  • świętokrzyskie,
  • lubelskie (bez powiatów południowo-wschodnich),
  • śląskie,
  • małopolskie (z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego),
  • podkarpackie (bez powiatów wschodnich i południowo-wschodnich).

Zgodnie z prognozami ostrzeżenia związane z mgłą mają obowiązywać do godziny 10.00 w sobotę.

Marznący deszcz i gołoledź. Szczególne zagrożenie na Dolnym Śląsku

Dodatkowe ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w związku z opadami marznącymi. Dotyczą one województwa dolnośląskiego.

Alerty obejmują powiaty:

  • karkonoski,
  • kamiennogórski,
  • wałbrzyski,
  • złotoryjski,
  • legnicki,
  • średzki,
  • świdnicki,
  • jaworski,
  • wrocławski,
  • trzebnicki,
  • wołowski
  • oraz miasta: Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica i Wrocław.

W tych rejonach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, które mogą powodować powstawanie gołoledzi i znacznie pogorszyć warunki na drogach oraz chodnikach. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 7.30 lub 8.30 w sobotę, w zależności od lokalizacji.

Synoptycy i służby drogowe przypominają o konieczności dostosowania prędkości do warunków pogodowych, zachowania większych odstępów między pojazdami oraz zachowania szczególnej ostrożności pieszych na śliskich nawierzchniach.

Źródło: IMGW