Poranek pełen zagrożeń. IMGW wydał szereg alertów

Dzisiejsze poranne warunki na drogach mogą zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców. Widoczność miejscami spada do minimum, a na drogach pojawia się niebezpieczna gołoledź.

W związku z trudną pogodą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, obowiązujące w trzystopniowej, rosnącej skali zagrożeń. Alerty dotyczą zarówno gęstej mgły, jak i marznących opadów, które mogą utrudniać poruszanie się po drogach.

Ostrzeżenia IMGW: gęsta mgła w wielu regionach Polski

Alerty pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w znacznej części kraju. Zjawisko to miejscami ogranicza widzialność nawet poniżej 200 metrów.

Ostrzeżenia obejmują województwa:

warmińsko-mazurskie (z wyłączeniem powiatów północno-zachodnich),

mazowieckie,

podlaskie,

kujawsko-pomorskie (powiaty: rypiński, lipnowski, włocławski oraz miasto Włocławek),

wielkopolskie (powiaty: kolski, turecki, kaliski, miasto Kalisz, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński),

dolnośląskie (powiaty: oleśnicki, oławski, strzeliński, ząbkowicki, kłodzki),

opolskie,

łódzkie,

świętokrzyskie,

lubelskie (bez powiatów południowo-wschodnich),

śląskie,

małopolskie (z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego),

podkarpackie (bez powiatów wschodnich i południowo-wschodnich).

Zgodnie z prognozami ostrzeżenia związane z mgłą mają obowiązywać do godziny 10.00 w sobotę.

Marznący deszcz i gołoledź. Szczególne zagrożenie na Dolnym Śląsku

Dodatkowe ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w związku z opadami marznącymi. Dotyczą one województwa dolnośląskiego.

Alerty obejmują powiaty:

karkonoski,

kamiennogórski,

wałbrzyski,

złotoryjski,

legnicki,

średzki,

świdnicki,

jaworski,

wrocławski,

trzebnicki,

wołowski

oraz miasta: Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica i Wrocław.

W tych rejonach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, które mogą powodować powstawanie gołoledzi i znacznie pogorszyć warunki na drogach oraz chodnikach. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 7.30 lub 8.30 w sobotę, w zależności od lokalizacji.

Synoptycy i służby drogowe przypominają o konieczności dostosowania prędkości do warunków pogodowych, zachowania większych odstępów między pojazdami oraz zachowania szczególnej ostrożności pieszych na śliskich nawierzchniach.

