Do Europy Wschodniej dotrą koszmarne mrozy. Jak wpłynie to na pogodę w Polsce?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy opublikował najbardziej aktualną prognozę pogody, która obejmuje dni od soboty do wtorku (13-16 grudnia). Chociaż zima kalendarzowo rozpoczyna się dopiera pod koniec przyszłego tygodnia, to jednak mieszkańcy Polski (i to nie tylko ci z rejonów podgórskich) doświadczyli już pierwszych przymrozków.

Tymczasem do Europy Wschodniej zmierza bardzo zimne powietrze z północy.

Prognoza na sobotę, niedzielę, poniedziałek i wtorek. Jaka pogoda będzie od 13, 14, 15 i 16 grudnia?

Z soboty na niedzielę (13-14 grudnia) pojawić mogą się przelotne opady deszczu – przede wszystkim na wschodzie i północy kraju. „Temperatura minimalna od 0°C miejscami na południu, około 3°C w centrum, do 6°C na wschodnim wybrzeżu; w kotlinach górskich lokalnie około -2°C. Temp. maksymalna od 3°C w rejonach podgórskich Karpat i 4°C na krańcach wschodnich do 7°C na zachodzie i wybrzeżu” – informują eksperci z IMGW.

Jeśli chodzi o sytuację z niedzieli na poniedziałek (14-15 grudnia) – „temp. min. od -3°C miejscami na południu, około 0°C w centrum do 4°C na północnym wschodzie i 6°C na wschodnim wybrzeżu”. Natomiast „temp. maks. od około 3°C w rejonie podgórskim Bieszczad do 5°C, 6°C na przeważającym obszarze i 8°C, 10°C miejscami na Dolnym Śląsku”.

Podobnie będzie z poniedziałku na wtorek (15-16 grudnia) spodziewać możemy się „temp. min. od -5°C do 0°C, nad morzem do 2°C” zaś „temp. maks. od 3°C do 7°C”.

Lodowate powietrze nawiedzi Europę Wschodnią. Jak zjawisko to wpłynie na pogodę w Polsce?

Jak pisze dziennik „Fakt”, niedaleka przyszłość stoi pod znakiem arktycznego zimna. Informacja ta dotyczy głównie północy (kraje skandynawskie) i wschodu Europy. Nie wpłynie jednak znacząco na sytuację w Polsce. I choć lokalnie temperatury zejść mogą poniżej zera, to jednak nie będzie to przypominało sytuacji w innych częściach kontynentu.

W najbliższych dniach mieszkańcy Wschodu poczują syberyjską zimę. Możliwe, że nocami temp. spadną do -20°C, a w Europie Północnej nawet do -30-35°C.

„To, że nie odczujemy zimy tak jak mieszkańcy Rosji czy Skandynawii, to efekt korzystnego ułożenia mas powietrza nad Europą” – podsumowuje redakcja serwisu twojapogoda.pl, powołując się na opinie synoptyków.

Czytaj też:

Groźna choroba w Polsce. Jest komunikatCzytaj też:

Od stycznia więcej bezpłatnych szczepień w aptekach