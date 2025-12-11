Groźna choroba w Polsce. Jest komunikat

W środę Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał komunikat dotyczący choroby Newcastle.

Choroba Newcastle. Decyzja wojewody

Przed wydaniem komunikatu przeprowadzono badania w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Ich wyniki potwierdziły wykrycie choroby u drobiu w niekomercyjnym gospodarstwie w powiecie parczewskim (województwo lubelskie). Wojewoda lubelski podjął decyzję, że na terenie powiatu parczewskiego oraz powiatu włodawskiego ograniczony został m.in. transport ptaków, jaj i mięsa drobiowego.

Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski, decyzję wydał, aby zwalczać rzekomy pomór drobiu na terenie wymienionych wcześniej powiatów. Chorobę wykryto w gospodarstwie w Lubiczynie. W promieniu 3 km od niego wyznaczono obszar zapowietrzony, który obejmuje dziewięć wsi w gminie Dębowa Kłoda. W promieniu 7 km od ogniska choroba wyznaczono z kolei obszar zagrożony (teren powiatu parczewskiego i włodawskiego).

To dziewiąte ognisko rzekomego pomoru drobiu w województwie lubelskim wykryte w tym roku. Poprzednie dotyczyły w sześciu przypadkach gospodarstw komercyjnych, a w trzech – gospodarstw hodujących drób na własne potrzeby. W całym kraju w 2025 odnotowano 68 ognisk tej choroby. Łącznie w gospodarstwach, w których wykryto wirusa hodowano około 6,7 mln sztuk drobiu.

Rzekomy pomór drobiu. Ognisko choroby na Lubelszczyźnie

Choroba Newcastle (rzekomy pomór drobiu) to obok ptasiej grypy jedna z najgroźniejszych chorób występujących u drobiu. W krajach Unii Europejskiej znajduje się na liście chorób, które podlegają obowiązkowemu zgłaszaniu i zwalczaniu.

Wirus powodujący chorobę Newcastle nie jest chorobotwórczy dla człowieka. U osoby mającej z nim kontakt może jednak wywołać łagodne zapalenie spojówek lub podrażnienie górnych dróg oddechowych.

