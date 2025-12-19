Prognoza na Święta Bożego Narodzenia. Synoptyk odkrywa karty. „Mroźne święta”

Już od kilku tygodni regularnie publikowane były prognozy pogody na Święta Bożego Narodzenia. Ze względu na to, że były to długoterminowe przewidywania, były obarczone dużym ryzykiem błędu. Eksperci na bieżąco uaktualniali prognozy, a im bliżej do świąt, tym stają się one pewniejsze.

Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia. Synoptyk odsłania karty

Najnowsze informacje przekazała Agnieszka Harasimowicz, synoptyk medialny IMGW-PIB. – Wiele wskazuje na to, że każdy kolejny dzień po przesileniu zimowym (21 grudnia – red.) będzie nie tylko coraz dłuższy, ale i coraz zimniejszy – przekazała w rozmowie z „Super Expressem”. – Modele numeryczne pogody stają się coraz bardziej zgodne, jeśli chodzi o ogólną tendencję temperatury. Wyraźnie przeważa scenariusz zakładający napływ bardzo zimnych mas powietrza ze wschodu oraz z północy – dodała.

Ważną rolę będzie odgrywał rozległy układ wyżowy, który rozbuduje się w Skandynawii, a w okresie świątecznym będzie nad Polskę kierował powietrze pochodzenia arktycznego. – To właśnie za jego sprawą czekają nas zimne, a wręcz mroźne święta. Niewykluczone, że na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna (...) zarówno w pierwszy, jak i w drugi dzień świąt nie przekroczy 0 stopni Celsjusza – przekazała synoptyk.

Jeśli chodzi o opady śniegu, ich pojawienie się jest najbardziej prawdopodobne na południu Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Karpat. Biały puch może spaść także w północnych i wschodnich regionach kraju. W wielu regionach może pojawić się też śnieg z deszczem. – Trzeba jednak podkreślić, że sytuacja jest dynamiczna, a modele pogody nie są jednoznacznie zgodne, więc wciąż może się wiele zmienić – podkreśliła Agnieszka Harasimowicz.

