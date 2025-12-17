Lider zaufania zdeklasował konkurencję. Na niego stawia większość Polaków

Z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że prezydent Karol Nawrocki pozostaje politykiem cieszącym się największym zaufaniem społecznym. Jest on jedyną osobą na scenie politycznej, której ufa ponad połowa badanych.

W grudniu zaufanie do głowy państwa zadeklarowało 54 procent respondentów, co oznacza wynik identyczny jak miesiąc wcześniej. Jednocześnie – o 3 punkty procentowe, do poziomu 33 procent – wzrósł odsetek osób deklarujących wobec niego brak zaufania.

Walka o podium. Kosiniak-Kamysz i Sikorski tuż za prezydentem

Drugie miejsce w rankingu zajęli ex aequo przedstawiciele rządzącej koalicji – Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier oraz minister obrony narodowej, a także Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych.

Obaj politycy uzyskali po 45 procent deklaracji zaufania, notując wzrost o 1 punkt procentowy. Nieufność wobec Kosiniaka-Kamysza deklaruje 27 procent ankietowanych, a wobec Sikorskiego – 31 procent.

Na trzeciej pozycji uplasował się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (z Koalicji Obywatelskiej) z 42 procentami zaufania, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe. Brak zaufania do niego wyraża 40 procent badanych.

Jedynym politykiem, który w grudniu wyraźnie poprawił swój wizerunek, jest były marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050). Ufa mu 40 procent respondentów (wzrost o 2 punkty procentowe), a nie ufa 35 procent (spadek o 4 punkty).

Kto traci zaufanie? Liderzy nieufności na dole zestawienia

Premier Donald Tusk (Koalicja Obywatelska) utrzymał wynik z listopada – ufa mu 39 procent badanych, natomiast brak zaufania deklaruje 49 procent, co oznacza niewielki wzrost negatywnych ocen.

W dalszej części rankingu znaleźli się między innymi.:

Krzysztof Bosak (Konfederacja) – ufa mu 37 procent respondentów, 32 procent – nie ufa

Sławomir Mentzen (Konfederacja) – 35 procent zaufania, 39 procent nieufności

Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), marszałek Sejmu – 32 procent Polaków mu ufa, tyle samo nie ufa

Adrian Zandberg (Razem) – 31 procent zaufania, 24 procent nieufności

Mateusz Morawiecki, były premier (Prawo i Sprawiedliwość) – zyskał wynik 31 procent zaufania wśród Polaków, ale aż 52 procent ankietowanych mu nie ufa.

Największą nieufność Polaków budzi jednak prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński – 58 procent badanych deklaruje brak zaufania, przy 24 procentach wskazań pozytywnych. Tuż za nim znalazł się Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) z 57 procentami od respondentów, którzy mu nie ufają.

Metodologia badania

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 27 listopada – 8 grudnia na reprezentatywnej próbie 948 dorosłych mieszkańców Polski, wylosowanych z rejestru PESEL.

Badanie zrealizowano metodami CAPI (wywiad wspomagany komputerowo), CATI (wywiad telefoniczny) i CAWI (ankieta internetowa).

