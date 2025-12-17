Akty dywersji na polskiej kolei. Jest decyzja Interpolu

Informację o decyzji przekazał w środę wieczorem w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. „Za mężczyznami podejrzanymi o dokonanie w powiecie garwolińskim aktów dywersji na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej wystawiono czerwone noty Interpolu” – napisał. Wniosek w tej sprawie 7 grudnia złożyło Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji.

Wcześniej wobec obu mężczyzn wydano Europejskie Nakazy Aresztowania. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani działali na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Prokuratura postawiła im zarzuty dotyczące odmiany szpiegostwa w postaci sabotażu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym oraz użycia materiałów wybuchowych. Za te czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Akty dywersji na kolei. To ustalili śledczy

Do pierwszego aktu dywersji doszło 15 listopada w miejscowości Mika, gdzie eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła fragment torów kolejowych. Dzień później, w pobliżu stacji Gołąb niedaleko Puław, uszkodzona została sieć trakcyjna. Jeden z pociągów pasażerskich, którym podróżowało 475 osób, musiał gwałtownie hamować. W jednym z wagonów wybita została szyba. Śledczy uznają te działania za skoordynowane.

Po zdarzeniach podejrzani opuścili Polskę. Według ustaleń policji prawdopodobnie udali się na Białoruś. Ich wizerunki i dane zostały opublikowane, a służby apelują o przekazywanie informacji mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu.

W sprawie zatrzymano także trzecią osobę. Wołodymyr B. usłyszał zarzut pomocnictwa w aktach dywersji. Według prokuratury miał pomagać w rozpoznaniu terenu oraz przygotowaniu miejsc podłożenia materiałów wybuchowych. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

