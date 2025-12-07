Polska wnioskuje o czerwoną notę. Chodzi o akty dywersji na kolei

Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji skierowało do centrali Interpolu w Lyonie wniosek o wydanie czerwonych not za Jewhenijem Iwanowem i Ołeksandrem Kononowem – poinformowało RMF24. Obaj mężczyźni są podejrzani o dokonanie aktów dywersji na polskiej infrastrukturze kolejowej w połowie listopada. Wcześniej wydano wobec nich Europejskie Nakazy Aresztowania.

Według ustaleń prokuratury Jewhenij Iwanow i Ołeksandr Kononow działali na rzecz rosyjskiego wywiadu. Postawiono im zarzuty dotyczące odmiany szpiegostwa w postaci sabotażu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym oraz użycia materiałów wybuchowych. Za te czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Seria aktów dywersji na kolei. Zatrzymano Wołodymyra B.

Do pierwszego incydentu doszło 15 listopada w miejscowości Mika na trasie Warszawa–Dorohusk, gdzie eksplozja ładunku zniszczyła fragment torów. Dzień później, w pobliżu stacji Gołąb niedaleko Puław, uszkodzono sieć trakcyjną. Jeden z pociągów pasażerskich, którym podróżowało 475 osób, musiał gwałtownie hamować, a w jednym z wagonów wybita została szyba. Śledczy oceniają działania jako skoordynowane.

Bezpośrednio po zdarzeniach podejrzani opuścili Polskę i udali się na Białoruś. Policja opublikowała ich wizerunki i dane, apelując o zgłaszanie informacji o możliwym miejscu pobytu. Wszelkie informacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem 47 72 376 57 lub mailowo na adres [email protected].

W sprawie zatrzymano także Wołodymyra B., któremu zarzucono pomocnictwo w sprawie aktów dywersji z 15 i 16 listopada. Według prokuratury miał on pomagać w rozpoznaniu terenu oraz przygotowywaniu miejsc podłożenia materiałów wybuchowych. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

