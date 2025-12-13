Ewakuacja pociągu z Przemyśla do Kijowa. Służby w akcji

Portal Interia informuje o ewakuacji pasażerów pociągu jadącego z Przemyśla do Kijowa.

Zgłoszenie o pakunku w pociągu

Komenda Miejska Policji w Przemyślu przekazała portalowi informację, że służby otrzymały zgłoszenie, że w pociągu poruszającym się na trasie Przemyśl – Kijów znajduje się podejrzany pakunek. Zgłoszenie wpłynęło w sobotę przed południem.

– (Red. Ze zgłoszenia) wynikało, że w pociągu relacji Przemyśl-Kijów może znajdować się podejrzany pakunek. Na miejsce zostały skierowane służby – w rozmowie z Interią powiedziała mł. asp. Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Ewakuacja pociągu. Na miejsce skierowano służby

W pociągu znajdowało się około 480 osób, które zostały z niego ewakuowane.

– Zgodnie z procedurami wszystkie osoby bezpiecznie opuściły pociąg. Na miejscu policjanci wykonują czynności i weryfikują treść zgłoszenia – dodała mł. asp. Kowalik.

Na miejsce zdarzenia skierowano funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei. W akcji służb brali również udział strażacy oraz pogotowie ratunkowe.

Nie przekazano jeszcze informacji o efektach działań funkcjonariuszy. Nie wiadomo, czy w pociągu znajdował się niebezpieczny pakunek.

