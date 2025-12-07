Złoty pociąg odnaleziony? Lider grupy poszukiwaczy: Idę jak czołg

Temat dotyczący poszukiwań złotego pociągu powrócił za sprawą grupy „Złoty Pociąg 2025”. Szef tego zespołu przez miesiące ukrywał swoją tożsamość i publikował wiadomości jako M. Kilka dni temu zdecydował się ujawnić.

Złoty pociąg odnaleziony? Szef grupy poszukiwaczy zabrał głos. „Idę jak czołg”

– Nazywam się Michał Motak i jestem osobą, która 25 kwietnia 2025 r. dokonała zgłoszenia do organów państwa tzw. złotego pociągu, a konkretnie zamaskowanego tunelu kolejowego oraz trzech wagonów kolejowych umieszczonych w tunelu. Pragnę się z państwem tym filmem przywitać. Po raz pierwszy macie okazję mnie zobaczyć, usłyszeć. Mieliście do tej pory tylko możliwość czytać moje teksty, które są publikowane na profilu „Złoty Pociąg 2025”. Nadeszła pora, tak uznałem, żeby przemówić – powiedział w nagraniu, które zostało opublikowane na koncie „Underground Hunter – Łowca podziemi” w serwisie YouTube.

Michał Motak podziękował wszystkim, którzy mu dopingują. Zwrócił także uwagę na tych, którzy z niego szydzą. – Ja się tym nie przejmuję w zasadzie, ja idę jak czołg, aż do finału. Wiadomo, pojawiły się przeszkody po drodze, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo – kontynuował mężczyzna. – Jestem na dobrej drodze, aby te wszystkie przeszkody pokonać. Czekamy jeszcze na jedno pozwolenie od konserwatora zabytków. Mam nadzieję, że niebawem to pozwolenie przyjdzie i może jeszcze przed świętami, w grudniu, udałoby się przeprowadzić badania georadarowe. Tunel jest wyznaczony z dokładnością co do centymetra – podkreślił.

Ekspertka przekreśla nadzieje ws. złotego pociągu. „Koniec i kropka”

Michał Motak zapowiedział także, że wkrótce ukaże się wywiad, który przeprowadzi z nim Joanna Lamparska. Pisarka, dziennikarka, autorka kanału Hi!History w niedawnej rozmowie z „Wprost” w sposób jednoznaczny wyraziła swoje stanowisko ws. poszukiwań złotego pociągu.

– Złotego pociągu nie ma. Koniec i kropka. Istnienie legendarnego składu, o którym od lat opowiadamy w Polsce, jest absolutnie niemożliwe. I to co najmniej z kilku powodów – powiedziała. Joanna Lamparska jednocześnie zaznaczyła, że jest głęboko przekonana, że wciąż jest wiele rzeczy do odkrycia.

