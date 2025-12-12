Berlin oskarża Moskwę. Mówi o szpiegostwie i cyberatakach

O decyzji, która zapadła w piątek (12 grudnia), poinformowała rzeczniczka prasowa resortu – Kathrin Deschauer. „Wezwaliśmy rosyjskiego ambasadora [Siergieja Nieczajewa – przyp. red.] do siedziby MSZ i jasno przekazaliśmy, że monitorujemy działania Moskwy bardzo dokładnie i podejmiemy przeciwko nim kroki” – poinformowała w komunikacie prasowym przedstawicielka MSZ.

Deutsche Welle podaje, za Deschauer, że wezwanie Nieczajewa do siedziby resortu w Berlinie ma związek z incydentami, które przypisane zostały Moskwie – konkretnie Głównemu Zarządowi Wywiadowczemu.

Niemieckie MSZ rozmówiło się z ambasadorem Rosji. Cała sprawa ma związek ze „wzrostem działań hybrydowych”

Rzeczniczka resortu wskazała, że Niemcy „od dłuższego czasu obserwują masowy wzrost groźnych działań hybrydowych ze strony Rosji”. – Obejmują one kampanie dezinformacyjne, szpiegostwo, cyberataki, a nawet próby sabotażu – mówi przedstawicielka MSZ, cytowana przez redakcję DW.

Jej zdaniem mają one tylko jeden cel – podzielenie społeczeństwa, wzbudzanie nieufności, wywoływanie sprzeciwu i osłabianie zaufania do instytucji demokratycznych.

Działania hybrydowe na terenie Polski

Nie tylko Niemcy borykają się z atakami hybrydowymi. Także Polacy doświadczyli ich dwukrotnie – i to niedawno, w listopadzie.

W miejscowości Mika na Mazowszu, na trasie Warszawa–Dorohusk, maszynista zauważył zniszczony fragment torów. Został on zdetonowany przy użyciu ładunku wybuchowego. Dzień później w pobliżu stacji Gołąb na Lubelszczyźnie stwierdzono uszkodzenie sieci trakcyjnej. W konsekwencji jeden z pociągów pasażerskich, na pokładzie którego znajdowało się kilkaset osób, musiał gwałtownie zahamować. W wyniku tego manewru w jednym z wagonów pękła szyba.

Czytaj też:

Ukraina w UE już za nieco ponad rok? Tak mówią najnowsze przeciekiCzytaj też:

Polska wyprzedza Niemcy. „Zostaliśmy w tyle”