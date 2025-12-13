Premier wywołał poruszenie w sieci. Tym zdaniem podsumował dwa lata rządów

W sobotę minęły dwa lata od powołania rządu Donalda Tuska. Premier podsumował działalność swojego gabinetu wpisem na X.

„Polska zasługuje na jeszcze więcej”. Wpis Tuska po dwóch latach rządu

„Za nami dwa lata. Dobre, chociaż bardzo trudne. Biorę za nie pełną odpowiedzialność. Jestem z nich dumny, ale wiem, że Polska zasługuje na jeszcze więcej. Wierzę, że Polaków na to stać. Jeszcze nie raz zadziwimy cały świat!” – napisał prezes Rady Ministrów na X.

Wpis wywołał lawinę komentarzy. Część z nich pochodziła od zwolenników koalicji, którzy chwalili pracę Donalda Tuska i jego gabinetu. Przez niektórych Donald Tusk nazwany został nawet „Najlepszym premierem w historii”. Zwolennicy rządu koalicyjnego składali pod wpisem premiera gratulacje i podziękowania.

Krytyka ze strony opozycji. „Dramat dla Polski”

Z drugiej strony odezwali się przeciwnicy premiera oraz politycy opozycji.

„Dwa lata i 100 konkretów, które miały być zrealizowane w 100 dni. Nawet 1/4 nie zrobiliście. Zapowiadaliście, obiecywaliście złote góry. Skończyło się na tym, że dorwaliście się do koryta i niczego nie zrobiliście. Na szczęście to już się kończy. Za dwa lata kończymy tę zabawę” – odpowiedział polityk Konfederacji Konrad Berkowicz, który zasłynął ostatnio niezapłaceniem za zakupy w sklepie IKEA.

Beata Szydło, premier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości skomentowała: „Od dwóch lat rząd Tuska, najgorszy rząd od dekad, niszczy Polskę. Tusk stwierdził, że bierze odpowiedzialność, za to co się dzieje, ale jest dumny”. „Ostatnie dwa lata to gigantyczne straty dla Polski i Polaków. To niszczenie szans rozwojowych. To po prostu dramat dla Polski” – podsumowała rządy Tuska.

„Za nami dwa lata. Fatalne dla Polski i Polaków. Bierze Pan za nie całkowitą odpowiedzialność? To dobrze, proszę podać się do dymisji” – napisała posłanka PiS Joanna Borowiak.

