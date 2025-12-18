Pogoda zmieni się z dnia na dzień. Takie będzie Boże Narodzenie w Polsce

Choć w zbiorowej wyobraźni Boże Narodzenie w Polsce kojarzy się z mrozem i białym puchem, statystyki pokazują coś zupełnie innego. Dane IMGW z ostatnich 30 lat jasno wskazują, że śnieg w Wigilię był raczej wyjątkiem a „białe święta” zdarzały się sporadycznie.

Pogoda na święta Bożego Narodzenia 2025

W tym roku synoptycy zwracają uwagę na procesy zachodzące wysoko w atmosferze. Eksperci z Severe Weather Europe informują o osłabieniu wiru polarnego, który coraz gorzej zatrzymuje zimne masy powietrza w rejonie Arktyki.

To otwiera drogę chłodniejszemu powietrzu na południe Europy, w tym także nad Polskę. Najsilniejsze ochłodzenie prognozowane jest wprawdzie na północy kontynentu, ale jego skutki mają być odczuwalne również w Europie Środkowej.

Wigilia 2025. Jaka będzie pogoda?

Wigilia 24 grudnia przyniesie wyraźną zmianę pogody. Dzień zapowiada się pochmurnie, z opadami śniegu głównie na północy kraju. Na południu i miejscami w centrum możliwy będzie deszcz ze śniegiem. Temperatury w ciągu dnia na północnym wschodzie spadną w okolice 0 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich lokalnie nawet do –2 stopni.

Najcieplej będzie na zachodzie i południu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 2–3 stopni. Na Wybrzeżu trzeba liczyć się z silniejszym wiatrem, w porywach dochodzącym do 55 km/h, natomiast na północnym zachodzie możliwe są przejaśnienia i brak opadów.

25 i 26 spadnie śnieg? Meteorolodzy już wiedzą

Pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, zapowiada się spokojniej. Opady będą słabsze i bardziej lokalne – synoptycy wskazują głównie na Mazowsze, gdzie może spaść śnieg. W pozostałych regionach aura powinna być stabilna. Temperatury obniżą się w porównaniu do Wigilii: w większości kraju będzie około zera, a na wschodzie możliwy słaby mróz. Lokalnie może utrzymać się cienka warstwa śniegu, szczególnie tam, gdzie opady pojawią się dzień wcześniej.

Drugi dzień świąt, 26 grudnia, przyniesie wyraźne zróżnicowanie pogody. Polska zostanie podzielona na chłodniejsze południe i cieplejszą północ. Na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach temperatury wzrosną do 3–5 stopni i pojawi się bardziej jesienna aura z opadami deszczu.

Na Podlasiu możliwy będzie deszcz ze śniegiem, natomiast na południu i w centrum kraju wciąż utrzyma się chłód. Także w ciągu dnia będzie -1 lub – 2 stopnie. W tych regionach prognozowany jest śnieg.

Meteorolodzy podkreślają, że nawet jeśli biały puch się pojawi, nie utrzyma się długo. Po świętach prognozowane jest kolejne ocieplenie, a temperatury w całym kraju ponownie mogą wzrosnąć powyżej zera.

