To szkodzi psu w czasie spaceru. Lekarka weterynarii nie pozostawia złudzeń

Z najnowszych prognoz pogody wynika, że ochłodzenie dotrze do Polski już po Świętach Bożego Narodzenia. W wielu regionach kraju mają pojawić się też opady śniegu. Właściciele zwierząt zastanawiają się, jak w takich warunkach zapewnić komfort swoim pupilom.

Psy w tzw. zimowych ubraniach? Lekarka weterynarii reaguje

Dorota Sumińska w niedawno opublikowanym nagraniu odpowiedziała na pytanie, czy psy należy ubierać w tzw. ubrania na zimę. – Tylko te psy, które nie mają włosów, które nie mają sierści albo są chore i wyłysiały z powodu choroby, albo są bardzo niskopienne i mają gołe brzuszki. Tylko takie – wyraźnie podkreśliła lekarka weterynarii na kanale „Zwierzę ci się” w serwisie YouTube.

Ekspertka przestrzegła także, czego nie należy robić. – Nie wolno natomiast strzyc psów na zimę, bo to jest ich naturalne ubranie – podsumowała wątek Dorota Sumińska.

Czy sól w mieście szkodzi psim łapkom? Ekspertka ma konkretną odpowiedź

W innym filmie lekarka weterynarii odpowiedziała na pytanie, czy sól w mieście, którą wykorzystuje się do posypywania zaśnieżonych chodników czy ulic, szkodzi psim łapkom. – Pewnie, że szkodzi. Gdybyśmy chodzi boso po tej soli, też by to szkodziło naszym łapkom. Więc psom szkodzi (to – red.) na łapki, dlatego te łapki trzeba myć po spacerze – powiedziała Dorota Sumińska. Lekarka weterynarii dodała także, że warto przed wyjściem na zewnątrz odpowiednio przygotować zwierzę, a konkretnie posmarować jego łapki tłustą maścią.

Pod nagraniem pojawiło się kilka reakcji, w których właściciele zwierząt dzielili się swoimi doświadczeniami ze zwierzętami. „Fakt, mój pupil miał rany na łapach. Buty własnej roboty zaakceptował. To było wyzwanie dla nas i dla niego, ale dał się przekonać”, „Psy naprawdę tego nie lubią, ale lepiej butki, nie mycie łapek” – czytamy w komentarzach.

Czytaj też:

Czy koty nienawidzą zamkniętych drzwi? Lekarka weterynarii wyjaśnia. „Tylko wtedy”Czytaj też:

Psy wiedzą, kiedy kłamiesz. Nauka właśnie to potwierdziła