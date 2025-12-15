Psy wiedzą, kiedy kłamiesz. Nauka właśnie to potwierdziła

Okazuje się, że za tym przekonaniem stoją solidne podstawy naukowe. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Kioto w Japonii wykazały, że psy potrafią szybko rozpoznać, czy człowiek jest wiarygodny. Mało tego, potrafią to zapamiętać.

Zespół badawczy kierowany przez Akiko Takaokę skupił się na tak zwanej inteligencji społecznej psów, czyli zdolności do interpretowania ludzkich zachowań, gestów i intencji. Wyniki jasno wskazują na to, że psy nie tylko reagują na ludzi, ale także wyciągają wnioski z wcześniejszych interakcji.

Eksperyment, który ujawnił, że psy pamiętają kłamstwo

Badanie opierało się na dobrze znanym fakcie: jeśli człowiek wskaże palcem na przedmiot, pies zazwyczaj podąża za tym gestem. Naukowcy wykorzystali tę naturalną reakcję w kontrolowanym eksperymencie.

Najpierw badacz wskazywał pojemnik, w którym znajdowało się jedzenie. Psy bez wahania podchodziły we wskazane miejsce. Następnie naukowiec wskazywał pojemnik pusty – psy również do niego podbiegały, odkrywając, że zostały wprowadzone w błąd.

Kluczowy moment nastąpił za trzecim razem. Gdy badacz ponownie wskazał pojemnik z jedzeniem, psy nie chciały już do niego podejść. Na podstawie wcześniejszego doświadczenia uznały, że osoba wskazująca nie jest wiarygodna i zapewne chce je oszukać.

W eksperymencie uczestniczyły 34 psy i żaden z nich nie zareagował na trzeci gest. Wynik był jednoznaczny: psy potrafią zapamiętać oszustwo i odpowiednio zmienić swoje zachowanie.

– Psy mają bardziej rozwiniętą inteligencję społeczną, niż nam się wydawało. Ta inteligencja ewoluowała selektywnie w ich długim życiu z ludźmi – powiedział Akiko Takaoka, dodając, że tempo, w jakim psy traciły zaufanie do człowieka, było dla niego zaskakująco szybkie.

Psy cenią przewidywalność

Wnioski z badania skomentował także John Bradshaw z Uniwersytetu w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem psy szczególnie cenią przewidywalność w ludzkim zachowaniu.

Gdy sygnały wysyłane przez człowieka są niespójne, na przykład wskazanie na gestem nie prowadzi do nagrody, psy stają się niepewne, a nawet zestresowane.

To tłumaczy, dlaczego utrata zaufania następuje tak szybko i dlaczego pies może ignorować polecenia osoby, która wcześniej go oszukała.

Psy szybciej niż dzieci uczą się, komu ufać

Co ciekawe, podobne eksperymenty przeprowadzono również na dzieciach w wieku przedszkolnym. Zespół badawczy pod kierownictwem Kimberly Vanderbilt z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego sprawdził, jak przedszkolaki reagują na osoby mówiące prawdę i te, które kłamią.

Okazało się, że trzylatki ufały doświadczonym kłamcom niemal tak samo jak osobom prawdomównym. Dopiero starsze dzieci zaczynały odróżniać wiarygodne źródła informacji. Czterolatki wykazywały większą ostrożność, a pięciolatki wyraźnie preferowały osoby, które wcześniej mówiły prawdę.

W zestawieniu z tymi wynikami psy wypadają zaskakująco dojrzale, a zdolność do szybkiej oceny wiarygodności człowieka wydaje się być u nich wyjątkowo rozwinięta.

Czytaj też:

Jak długo pies może być sam? Lekarka weterynarii wyjaśnia. Wspomniała o reguleCzytaj też:

Łoś i pies wybrali się razem na spacer. Zdjęcie z polskiego miasta robi wrażenie