Pogoda na Święta Bożego Narodzenia. Wtedy nastąpi zwrot. Meteorolodzy odsłaniają karty

Czy w Święta Bożego Narodzenia będzie dominowała zimowa aura? Czy temperatury spadną poniżej zera i uformuje się warstwa białego puchu? Z amerykańskich modeli pogodowych wynika, że święta upłyną w Polsce w mało zimowej aurze.

Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia. Nowa analiza synoptyka

Jak podkreśla tvn24.pl, w Wigilię należy spodziewać się dość dużego zachmurzenia, a temperatura będzie wynosić od 2-4 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, przez 4-5 stopni w centrum, do 5-7 stopni na zachodzie. W wigilijną noc temperatury spadną lekko poniżej zera.

Amerykański model GFS zakłada spadkowy trend temperatury, który będzie dawał o sobie znać wraz z upływem kolejnych dni. Będzie za to odpowiadał cyklon północnoatlantycki, który będzie rozprzestrzeniał się nad północną i północno-wschodnią częścią kraju. „Centrum wielkiego wiru powietrza miałoby podążać obrzeżami wyżu – trasą od Labradoru i Grenlandii, przez Skandynawię i dalej, już po świętach, w stronę północno-wschodniej Rosji. Tym samym układ, wirując, zaciągałby w swej zachodniej tylnej części coraz zimniejsze masy powietrza znad Arktyki” – czytamy w analizie Arlety Unton-Pyziołek, synoptyk i meteorolog z TVN Meteo.

Zwrot w pogodzie już po Świętach Bożego Narodzenia? W tych regionach jest szansa na śnieg

Z wyliczeń meteorologów wynika, że ochłodzenie w Polsce pojawi się już po Świętach Bożego Narodzenia. Wir niżowy ma utrzymywać się nad Rosją i doprowadzić do uformowania pasa śnieżyc, które będą obejmowały także nasz kraj.

Ze względu m.in. na te uwarunkowania możliwe, że całkiem spora pokrywa śnieżna może pojawić się na południowym wschodzie Polski. Biało może być też na Podkarpaciu, w Małopolsce, a także na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej oraz Górnym Śląsku.

