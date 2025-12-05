Prognoza na Święta Bożego Narodzenia. Fizyk atmosfery: Sprężyna jest bardziej rozhuśtana

Mimo że do Świąt Bożego Narodzenia pozostały niespełna trzy tygodnie, wiele osób zaczyna zadawać pytania o warunki pogodowe, które będą wtedy dominowały. Eksperci nie pozostawiają złudzeń i jednoznacznie oceniają, że szanse na powrót zimy, jaką znamy sprzed dekady, są niewielkie.

Prognoza na Święta Bożego Narodzenia. Kiedy śnieg? Fizyk atmosfery zabrał głos

– Ilość śniegu będzie coraz mniejsza, będzie za to więcej opadów deszczu – mówi Radiu ZET Dariusz Baranowski, fizyk atmosfery z Instytutu Geofizyki PAN. Trzeba mieć też świadomość, że mniejsze opady śniegu mogą przyczynić się do suszy hydrologicznej.

– To, że nam dzisiaj spadnie śnieg, który stopi się za tydzień, to nie jest rozwiązanie naszych problemów. Ten śnieg zawsze będzie lepszy niż deszcz, bo będzie wolniej topniał. Zdecydowanie lepiej by było, gdyby ten śnieg zakumulował się przez dwa czy trzy miesiące i topniał do kwietnia, czy maja – dodaje Dariusz Baranowski. – Im cieplejsza jest zima, tym bardziej gwałtowne będą zmiany (pogodowe – red.) (...). Ta sprężyna jest bardziej rozhuśtana, pojedyncze zawahania nie są bardziej nieprzewidywalne, one są po prostu większe – mówi fizyk atmosfery.

Pogoda na mikołajki. Na termometrach blisko 10 stopni Celsjusza!

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę 6 stycznia będzie dominowało zachmurzenie duże i całkowite. Jedynie na krańcach południowych i południowo-wschodnich należy spodziewać się rozpogodzeń. Miejscami, głównie na północy i w centrum, pojawią się słabe opady deszczu. Na południu i w centrum wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, głównie rano.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 7 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, cieplej na krańcach południowo-wschodnich – do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na Dolnym Śląsku miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni, w Małopolsce miejscami wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach nawet do 80 km/h.

Czytaj też:

Ferie zimowe w innym trybie. Nowe wieści dla uczniów. Jest pierwsza prognozaCzytaj też:

Mgły nadal sporym zagrożeniem dla kierowców. Może być też ślisko na drogach