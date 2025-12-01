Takie będą święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy już wiedzą

Prognozy Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wskazują, że początek grudnia raczej nie przyniesie nam wielu śnieżnych dni. Meteorolodzy przewidują, że w rejonie polskiej granicy ukształtuje się wyż, który przyniesie ze sobą mnóstwo suchych dni. Sumy opadów będą znacznie niższe od tych uznawanych w grudniu za normę.

Grudzień 2025. Jest prognoza pogody

Nie oznacza to jednak, że będziemy mogli cieszyć się słońcem. Będzie za to stosunkowo ciepło jak na tę porę roku – średnio termometry do 15 grudnia mają pokazywać między 5 a 8 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry mogą wskazać nawet 10 kresek. Nawet nocami w wielu częściach kraju nie zobaczymy ujemnych temperatur.

Sytuacja ma się zmienić w drugiej połowie grudnia, kiedy do Polski zacznie napływać arktyczne powietrze z północy. Wówczas ma się nieco ochłodzić – termometry wskażą około 4 stopnie Celsjusza na krańcach zachodnich oraz 1-2 kreski we wschodniej części kraju. Według synoptyków mieszkańcy Polski wschodniej, ale również środkowej i południowej mogą się spodziewać opadów śniegu.

Zdecydowanie najzimniej zrobi się w trzeciej dekadzie miesiąca. Temperatura ma spaść do maksymalnie 0 stopni Celsjusza niemal we wszystkich regionach kraju. Mroźno będzie nie tylko nocami, ale również w dzień.

Pogoda na święta Bożego Narodzenia

Meteorolodzy opracowali również pierwsze długoterminowe prognozy na święta Bożego Narodzenia. Według ekspertów w trakcie świąt na termometrach zobaczymy średnio od 0 do 3 stopni Celsjusza w ciągu dnia oraz do – 2 stopni nocami. Najchłodniej będzie na Podhalu oraz na krańcach wschodnich, gdzie temperatura będzie ujemna.

Również w tych regionach jest największe prawdopodobieństwo opadów śniegu a tym samym klimatycznych, białych świąt Bożego Narodzenia. Według modeli CFS w tych częściach kraju między 24 a 26 grudnia pokrywa śnieżna może sięgnąć od 2 do nawet 20 centymetrów.

Czytaj też:

Tak wygląda największe lodowisko na świecie. Turyści kochają tam przyjeżdżaćCzytaj też:

Kolejne alerty IMGW. Uwaga na drogach w tych rejonach