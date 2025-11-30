Kolejne alerty IMGW. Uwaga na drogach w tych rejonach

Pogoda w ostatni weekend listopada nie rozpieszcza. IMGW wydało kolejne alerty pogodowe.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na ostatnią noc w listopadzie oraz pierwszy dzień grudnia. Dla części kraju wydał alerty I stopnia. Mieszkańcy wschodniej, centralnej i południowo-zachodniej Polski uważać muszą na gęste mgły, które ograniczą widoczność do 200m. Ostrzeżenia obowiązywać będą od 17:00 w niedzielę do 9:00 w poniedziałek. Lokalnie mgły mogą zmieniać się w szadź – utrudniając sytuację na drogach.

W niedzielę termometry pokażą maksymalnie 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, 2 stopnie w centrum oraz 7 na południu, zachodzie i południowym wschodzie. Najsilniejszy wiatr będzie nad morzem – umiarkowany. Na pozostałym terenie będzie wiało słabo.

Pochmurna noc

W nocy z niedzieli na poniedziałek utrzyma się pochmurna pogoda. Na Górnym Śląsku i w centrum kraju uważać trzeba na marznące opady deszczu i gołoledź. Synoptycy zapowiadają deszcz za śniegiem w Sudetach.

Mgły utrzymywać się będą na południu i w centrum kraju. Temperatura nie przekroczy 3 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w obszarze Karpat, gdzie spodziewać się można mrozów do 7 stopni poniżej zera.

Pierwszy dzień grudnia, poniedziałek, nie przyniesienie rozpogodzenia. Zachmurzenie będzie całkowite. Miejscami pojawiać się może mgła oraz marznące opady deszczu powodujące gołoledź. W górach spadnie śnieg. Najwyższą temperaturę termometry pokażą na zachodzie kraju – do 6 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze będzie chłodniej. W poniedziałek wiać będzie słabo, z zachodu i południowego-zachodu.

Kolejnej nocy zachmurzenie nie zniknie. Synoptycy prognozują słabe opady deszczu, a w Bieszczadach i Sudetach – śniegu. Mgły ponownie mogą ograniczyć widoczność do 200 metrów – na południu, wschodzie oraz w centrum kraju.

Utrzyma się niska temperatura. Termometry pokażą od -2 stopni Celsjusza na północy do 2 stopni na południowo-wschodnim krańcu Polski.

