Kolejne alerty pogodowe. Pogoda nas nie rozpieszcza
Mgła na plaży, zdjęcie ilustracyjne
Mgła na plaży, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Pogoda w pierwsze dni grudnia nie rozpieszcza. IMGW wydał kolejne alerty pogodowe.

Ostatni dzień listopada był mglisty. Na terenie dużej części kraju mieszkańcy uważać musieli na gęste mgły, które znacznie ograniczały widzialność.

Okazuje się, że noc z poniedziałku na wtorek oraz wtorkowy ranek będą podobne do ostatniego dnia listopada.

Kolejne alerty IMGW. Znów należy uważać na gęstą mgłę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował komunikat, w którym ostrzega przed gęstymi mgłami. IMGW poinformował o zagrożeniu na swoim profilu w portalu X.

„UWAGA! NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE. Gęsta mgła stopień: 1” – napisano w poście. Wydany przez IMGW alert obowiązywać będzie od godziny 20 w poniedziałek, 1 grudnia, do 10 we wtorek, 2 grudnia.

Do wiadomości dołączono mapę, na którym zaznaczono obszar kraju zagrożony mgłami. Widać na nim, że alert pogodowy obowiązywać będzie w pasie przechodzącym przez cały kraj. Na południowym zachodzie sięga on granicy polsko-czeskiej, przechodzi przez centrum kraju, sięgając Leszna i Poznania na zachodzie oraz Tarnobrzegu i Łomży na wschodzie, sięgając Trójmiasta oraz granicy z Rosją i Litwą.

Pogoda na święta Bożego Narodzenia. Czy czekają nas dni z białym puchem?

Meteorolodzy opracowali również pierwsze długoterminowe prognozy na święta Bożego Narodzenia. Według ekspertów w trakcie świąt na termometrach zobaczymy średnio od 0 do 3 stopni Celsjusza w ciągu dnia oraz do – 2 stopni nocami. Najchłodniej będzie na Podhalu oraz na krańcach wschodnich, gdzie temperatura będzie ujemna.

Również w tych regionach jest największe prawdopodobieństwo opadów śniegu a tym samym klimatycznych, białych świąt Bożego Narodzenia. Według modeli CFS w tych częściach kraju między 24 a 26 grudnia pokrywa śnieżna może sięgnąć od 2 do nawet 20 centymetrów.

