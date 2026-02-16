Długoterminowa prognoza dla Polski. Kiedy koniec zimy? Nowa analiza synoptyka

Na początku 2026 r. przez długie tygodnie w Polsce utrzymywały się siarczyste mrozy, a wraz z nadejściem lutego pogoda pokazała swoje inne oblicze i na termometrach pojawiły się dodatnie wartości. Teraz ponownie szykuje się zwrot i do kraju napływa arktyczne powietrze.

Długoterminowa pogoda dla Polski. Nowa analiza synoptyka

Jak podaje Tomasz Wasilewski, dobre warunki dla napływu zimna z północy tworzy duet – niż wraz z wyżem, które wędrują na wschód kontynentu. „Centrum tego drugiego w poniedziałek ulokuje się nad Europą Wschodnią, ale bardziej na północy. Ośrodki ciśnienia będą zgodnie tłoczyć do nas ziąb z Arktyki, który popłynie jeszcze dalej na południe i dotrze aż na Bałkany. Tymczasem ciepłe powietrze zostanie zepchnięte nad Półwysep Iberyjski oraz nad południową Rosję” – czytamy w prognozie synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl.

Te zawirowania doprowadzą do tego, że w poniedziałek 16 lutego rano w północno-wschodniej części Polski temperatura może spaść nawet do -20 stopni Celsjusza. Na poprawę pogody nie trzeba będzie jednak czekać długo. Po wtorku przyjdzie kolejna fala ocieplenia. Będzie najbardziej odczuwalna na zachodzie i południu kraju. W tych regionach należy spodziewać się kilku stopni powyżej zera. Jednocześnie w północnej i wschodniej części kraju wciąż na termometrach mogą pojawiać się wartości poniżej zera, ale mróz nie będzie tak dotkliwy jak na początku tygodnia.

W tygodniu od 23 lutego zrobi się wyraźnie cieplej – nawet do 8 stopni Celsjusza. Lekki mróz może pojawiać się w ciągu dnia jedynie we wschodniej części Polski. Długoterminowa prognoza pogody, którą opracował Tomasz Wasilewski, sięga do 3 marca. Jak wynika z przewidywań synoptyka, w pierwszych dniach kolejnego miesiąca temperatura będzie kształtowała się na poziomie od 1 do 8 stopni Celsjusza.

