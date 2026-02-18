Przełom w sprawie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Budowa polskiej elektrowni jądrowej nie zostanie wstrzymana. NSA odrzucił skargę stowarzyszenia Bałtyckie-SOS, dając spółce PEJ zielone światło do dalszej realizacji projektu zgodnie z planem.

„Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza: brak podstaw do wstrzymania prac przy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wniosek i zażalenie strony skarżącej zostały oddalone” – napisał PEJ na platformie X.

Historia sporu

Przypomnijmy, że według oceny GDOŚ z 2023 r., projekt w Choczewie nie zagraża ekosystemom objętym ochroną. Eksperci uznali, że inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk roślin i zwierząt ani nie zakłóci powiązań między obszarami Natura 2000. Decyzja ta, obejmująca wraz z załącznikami ponad 550 stron, warunkuje brak negatywnego wpływu na przyrodę ścisłym przestrzeganiem wskazanych w raporcie standardów technologicznych i organizacyjnych.

11 kwietnia 2025 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę złożoną przez stowarzyszenie Bałtyckie-SOS. Dotyczyła ona decyzji GDOŚ ze stycznia 2025 r., która częściowo utrzymała, a częściowo uchyliła pierwotną decyzję środowiskową z 2023 r. dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.

NSA uznał 18 lutego, że nie ma podstaw do wstrzymania prac nad budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Potrzebujemy nowej elektrowni w Polsce

Budowa elektrowni jądrowej to fundament suwerenności energetycznej Polski oraz potężny katalizator rozwoju gospodarczego. Szacuje się, że realizacja tej inwestycji wygeneruje dodatkowy wzrost krajowego PKB na poziomie blisko 1%.

Gdzie powstanie pierwsza elektrownia jądrowa

Projekt pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce realizuje należąca do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Pierwsza elektrownia, budowana będzie w technologii AP1000, powstanie w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Inwestycja realizowana jest przez Polskie Elektrownie Jądrowe przy współpracy z konsorcjum firm – Westinghouse i Bechtel. Warunkiem uzyskania przez spółkę wsparcia publicznego na przygotowanie i realizację inwestycji w wysokości do 60,2 mld zł, była zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną. Komisja Europejska pod koniec grudnia 2025 r. wyraziła zgodę na finansowanie elektrowni.

O spółce Polskie Elektrownie Jądrowe

Spółka pełni rolę inwestora odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Realizowane przez nią działania mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

