Uwaga na oszustów. Internetowy romans seniorki skończył się złamanym sercem i pustką na koncie

Internetowa znajomość mieszkanki Elbląga rozpoczęła się w lipcu 2024 roku. Kobieta poznała osobę, która podawała się za mężczyznę, żołnierza USA stacjonującego na misji w Syrii. Poprzez jeden z sieciowych komunikatorów para nawiązała bliską relację i zacieśniała więzy poprzez regularne rozmowy. W końcu jednak, jak w każdym romansie, pojawił się problem.

Elbląg. 75-latka wdała się w internetowy romans. Straciła ogromne pieniądze

Rzekomo samotny i marzący o spokojnym życiu z Polką Amerykanin nagle poinformował o poważnym wypadku, jakiemu uległ podczas misji. Pojawiły się pierwsze prośby o wsparcie finansowe. Pieniądze miały być potrzebne na leczenie żołnierza. Oszust doskonale manipulował swoją ofiarą, budując napięcie i tworząc wciągającą narrację. Na liczne sposoby tłumaczył konieczność kolejnych, pilnych transferów pieniędzy.

75-latka ufała swojemu internetowemu znajomemu i przez blisko dwa lata w kilkunastu przelewach oddała mu ze swoich oszczędności prawie 200 tys. zł. Musiało minąć wiele miesięcy zanim 75-latka zorientowała się, że została oszukana. Sprawę zgłosiła na policję dopiero we wtorek 17 lutego. Funkcjonariusze z Elbląga przyjęli jej zawiadomienie i podjęli czynności.

— To oszustwo to skomplikowany mechanizm budowania zaufania pomiędzy oszukującym a ofiarą. Nie da się tego zrobić krótko, zwykle trwa ono kilka lub — jak w tym przypadku — kilkanaście miesięcy. Publikujemy tę informację, aby ostrzegać potencjalne ofiary przed działaniem sprawcy — wyjaśniał nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Czytaj też:

Oszustwo biletowe w największym muzeum sztuki. Zamieszani nawet pracownicyCzytaj też:

„Na pośrednika”. Policja przestrzega przed kolejnym „pomyłkowym” Blikiem