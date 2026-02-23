Wtedy człowiek starzeje się ekspresowo. Naukowcy odkryli intrygującą zależność

Może wydawać się, że proces starzenia przebiega w sposób powolny i stopniowy, ale ustalenia naukowców wskazują na to, że nie zawsze tak jest. Zgodnie z badaniem z 2024 r. proces ten gwałtownie przyspiesza na dwóch etapach – ok. 44. i 60. roku życia. – Nie zmieniamy się jedynie w sposób stopniowy, wraz z upływem czasu – powiedział genetyk Michael Snyder z Uniwersytetu Stanforda.

Wtedy proces starzenia gwałtownie przyspiesza. Naukowcy wskazali dwa etapy

Naukowiec wraz ze współpracownikami postanowił przyjrzeć się procesowi starzenia, aby dokładniej zrozumieć zachodzące w jego toku zmiany, a co za tym idzie, móc łagodzić i leczyć występujące podczas niego dolegliwości. Grupa ekspertów przebadała 108 osób w wieku od 25 do 70 lat. Ich stan zdrowia był regularnie monitorowany przez kilka lat. Naukowcy zdają sobie sprawę, że dobrana przez nich próba była stosunkowo mała. Z tego względu planowane jest pogłębienie badań, które pozwolą jeszcze lepiej zrozumieć, jak ludzki organizm zmienia się w czasie.

Naukowcy zauważyli, że w przypadku niektórych chorób, jak Alzheimer i choroby układu krążenia, ryzyko ich wystąpienia nie rośnie stopniowo wraz z upływem czasu, ale gwałtownie powiększa się właśnie po osiągnięciu określonego wieku – wspomnianych 44 i 60 lat. Co ciekawe, 81 proc. wszystkich badanych cząsteczek wykazało zmiany na jednym lub obu tych etapach.

Tajemnica starzenia odkryta? Naukowcy zapowiadają dalsze badania

Eksperci zwrócili także uwagę na to, że ok. 45. roku życia kobiety przechodzą menopauzę, więc pojawia się pytanie, czy ten proces nie odgrywa decydującej roli, jeśli chodzi o przyspieszenie starzenia. Naukowcy wykluczyli, że jest to element, który głównie odpowiada za przeobrażenia, ponieważ u mężczyzn proces starzenia wyraźnie przyspiesza także na tym etapie życia.

– Sugeruje to, że chociaż menopauza lub okres okołomenopauzalny mogą przyczyniać się do zmian obserwowanych u kobiet w wieku około 45 lat, prawdopodobnie istnieją inne, bardziej znaczące czynniki wpływające na te zmiany zarówno u mężczyzn, jak i kobiet – skomentował Xiaotao Shen, ekspert zajmujący się dziedziną metabolomiki.

