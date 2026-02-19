Policjanci wracają do tragedii sprzed lat. Archiwum X apeluje

21 stycznia 2001 roku około godziny 14.45 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Elblągu otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował o odnalezieniu w przydrożnym rowie zwłok nowo narodzonej dziewczynki.

Dziecko było owinięte w charakterystyczny koc, a obok znajdowała się niewielka poduszka. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz techników kryminalistyki. Zabezpieczono ślady i zaangażowano psa tropiącego, który podjął zapach prowadzący w stronę miejscowości Adamowo. Trop urwał się jednak przy jednym z budynków.

Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka przyszła na świat żywa i żyła od około 20 minut do maksymalnie 6 godzin. Przyczyną śmierci było wychłodzenie organizmu oraz brak udzielonej pomocy. Jak relacjonują na swojej stronie policjanci, w toku postępowania zabezpieczono materiał genetyczny dziecka oraz jego matki i sporządzono profile DNA.

Policjanci z Archiwum X się nie poddają

Mimo wieloletnich działań śledczych nie udało się ustalić tożsamości matki ani dokładnych okoliczności tej tragedii. Funkcjonariusze z warmińsko-mazurskiego Archiwum X, w ramach kampanii „Nie przestajemy szukać!” ponownie analizują zgromadzone materiały, korzystając z nowoczesnych metod kryminalistycznych i współczesnych narzędzi analitycznych.

„Pracując przy takich sprawach nie da się być tylko śledczym. Zawsze myślimy o tym dziecku, o jego matce i o tym, co musiało się wydarzyć, że doszło do tej tragedii” – mówi policjant prowadzący.

„Wielokrotnie w sprawach znajdujących się w policyjnych Archiwach X przełom następował dzięki jednej osobie, która po latach milczenia znalazła w sobie odwagę, by wrócić do trudnych wspomnień” – dodaje.

Policja apeluje o pomoc

Śledczy zwracają się do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje dotyczące tego zdarzenia – nawet jeśli wydają się one nieistotne lub dotyczą jedynie fragmentarycznych wspomnień sprzed lat.

Jak podkreśla policja, szczególnie cenne mogą być informacje o kobietach, które na przełomie 2000 i 2001 roku były w ciąży i mieszkały w rejonie Kazimierzowa, Adamowa lub Elbląga, a także o osobach, których zachowanie w tamtym czasie wzbudzało niepokój lub odbiegało od normy.

Każdy sygnał może pomóc w ustaleniu prawdy. Informacje można przekazywać policji telefonicznie pod numerem +48 509 985 025 lub mailowo: [email protected]. Funkcjonariusze zapewniają pełną anonimowość.

