W reklamówce znaleziono zwłoki noworodka. Zatrzymano kobietę, ale zarzutów nie postawiono
Udostępnijdodaj Skomentuj

W reklamówce znaleziono zwłoki noworodka. Zatrzymano kobietę, ale zarzutów nie postawiono

Dodano: 
Policja, zdjęcie ilustracyjne
Policja, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Facebook / Policja Śląska
W nocy z soboty na niedzielę policja w powiecie ryckim odnalazła zwłoki noworodka. Funkcjonariusze zatrzymali też 31-latkę, ale zarzutów jeszcze nikomu nie postawiono.

Zwłoki noworodka policjanci odnaleźli na prywatnej posesji. Informacje na temat tej sprawy przekazała dziennikarzom asp. sztab. Agnieszka Marchlak z ryckiej policji.

Lubelszczyzna. W torbie foliowej znaleziono ciało noworodka

– Nie w domu, ale na terenie posesji. W związku ze sprawą zatrzymano 31-letnią mieszkankę powiatu ryckiego, która została zabrana na komendę policji – podkreślała funkcjonariuszka.

Dopytywana o to, czy zatrzymana jest matką dziecka, nie odpowiedziała jednoznacznie. – Jest takie podejrzenie, ale dalsze czynności ustalą, czy na pewno – zaznaczyła. – Czynności są dopiero na wstępnym etapie – tłumaczyła policjantka.

Zarzutów w tej sprawie jeszcze nie postawiono. Ciało dziecka zostało zabezpieczone na potrzeby sekcji zwłok, która pomoże ustalić przyczynę zgonu.

Czytaj też:
Gwałt tuż przed dworcem Łódź Widzew. Policja wytropiła 35-latkaCzytaj też:
Poszukiwania pięciu nastolatek z Krakowa. Udało się namierzyć jedną z nich

Opracował:
Źródło: Polsat News