W reklamówce znaleziono zwłoki noworodka. Zatrzymano kobietę, ale zarzutów nie postawiono

Zwłoki noworodka policjanci odnaleźli na prywatnej posesji. Informacje na temat tej sprawy przekazała dziennikarzom asp. sztab. Agnieszka Marchlak z ryckiej policji.

Lubelszczyzna. W torbie foliowej znaleziono ciało noworodka

– Nie w domu, ale na terenie posesji. W związku ze sprawą zatrzymano 31-letnią mieszkankę powiatu ryckiego, która została zabrana na komendę policji – podkreślała funkcjonariuszka.

Dopytywana o to, czy zatrzymana jest matką dziecka, nie odpowiedziała jednoznacznie. – Jest takie podejrzenie, ale dalsze czynności ustalą, czy na pewno – zaznaczyła. – Czynności są dopiero na wstępnym etapie – tłumaczyła policjantka.

Zarzutów w tej sprawie jeszcze nie postawiono. Ciało dziecka zostało zabezpieczone na potrzeby sekcji zwłok, która pomoże ustalić przyczynę zgonu.

Czytaj też:

Gwałt tuż przed dworcem Łódź Widzew. Policja wytropiła 35-latkaCzytaj też:

Poszukiwania pięciu nastolatek z Krakowa. Udało się namierzyć jedną z nich