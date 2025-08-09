Poszukiwania pięciu nastolatek z Krakowa. Udało się namierzyć jedną z nich

Zdjęcia pięciu poszukiwanych nastolatek krakowska policja zdecydowała się opublikować w piątek 8 sierpnia. Jak przekazano wówczas w oficjalnym komunikacie, dziewczyny samowolnie oddaliły się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie.

Policja poszukuje nastolatek z krakowskiego ośrodka

Grupy odpowiednio trzech i dwóch nastolatek zniknęły 4 i 6 sierpnia. W pierwszej z tych grup znajdowały się: 15-letnia Sabina Kudrzycka, 16-letnia Amelia Korlak i 16-letnia Natalia Wiśniewska. Do drugiej należały 17-letnia Wiktoria Grucza i 16-letnia Oliwia Bomska.

Funkcjonariusze z Krakowa apelowali, by osoby posiadające jakiekolwiek informacje o wspomnianych dziewczynach kontaktowały się z Komisariatem Policji V w Krakowie pod numerami telefonu: 47 835 29 16, 47 835 21 09 lub pod numerem alarmowym 112.

Już w sobotę 9 sierpnia stacja TVN24 podała, że jedną z poszukiwanych udało się namierzyć w województwie dolnośląskim. — Policjanci otrzymali informację, że jedna z nastolatek może przebywać w Wałbrzychu – przekazała mł. asp. Anna Zbroja-Zagórska.

– Tamtejsi funkcjonariusze dokonali sprawdzenia wytypowanego adresu i znaleźli poszukiwaną nastolatkę. Przebywała u koleżanki. Jest cała i zdrowa — podkreślała funkcjonariuszka z zespołu prasowego małopolskiej policji w rozmowie z telewizją. Decyzją sądu nastolatka zostanie z powrotem osadzona w ośrodku, z którego się oddaliła.

Rysopisy poszukiwanych dziewcząt

Sabina Kudrzycka, lat 15, wzrost ok. 150 cm, waga ok. 36 kg, włosy blond długie. W dniu zaginięcia ubrana w koszulkę FC Barcelona z napisem na plecach Lamine Yamal i czarne luźne spodnie dresowe.

Amelia Korlak, lat 16, wzrost ok. 157 cm, waga ok. 50 kg, włosy blond długie. W dniu zaginięcia ubrana w bluzę rozpinaną koloru niebiesko-szarego oraz szerokie, wypłowiałe dżinsy z prześwitami.

Natalia Wiśniewska, lat 16, wzrost ok. 154 cm, waga 54 kg, włosy czarne do ramion. W dniu zaginięcia ubrana w czerwoną koszulkę reprezentacji Hiszpanii z napisem na plecach Lamine Yamal i dużym nr 19, warkoczyki na głowie.

Wiktoria Grucza, lat 17, wzrost ok. 165 cm, waga ok. 55 kg, włosy brązowe długie. W dniu zaginięcia ubrana w dres koloru szarego, bluzę koloru czarnego, buty Nike koloru białego.

Oliwia Bomska, lat 16, wzrost ok.170, waga ok. 60, włosy czarne, długie. W dniu zaginięcia ubrana w spodnie koloru szarego Nike, buty sportowe Adidas koloru biało-szarego, bluzę z krótkim rękawem koloru czarnego.

