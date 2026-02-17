Internet nie dla dzieci? Większość Polaków chce nowych przepisów

Z najnowszego sondażu CBOS przeprowadzonego na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że większość Polaków opowiada się za ograniczeniem dostępu dzieci do serwisów społecznościowych.

Zakaz dla nieletnich coraz bliżej? Wyniki sondażu zaskakują

Łącznie aż 90,7 proc. respondentów wskazuje na potrzebę wprowadzenia regulacji w tej kwestii. Najwięcej badanych, bo 35,5 proc., uważa, że granica wieku powinna zostać ustalona na poziomie 15 lat. Z kolei 20,9 proc. wskazuje na 12 lat jako odpowiedni limit.

Jeszcze dalej idzie 11,1 proc. ankietowanych, którzy chcieliby całkowitego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby niepełnoletnie. Jedynie około 5 proc. Polaków nie widzi potrzeby wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń.

Zakaz social mediów do 15. roku życia? Mocny głos Polaków

W debacie o ograniczeniu dostępu dzieci do mediów społecznościowych coraz wyraźniej widać podział pokoleniowy. Najmłodsi dorośli, w wieku 18–24 lata, najczęściej opowiadają się za pełną swobodą w sieci – taką postawę deklaruje 16,7 proc. z nich. W grupie 55–64 lata podobne zdanie ma już tylko 3,2 proc. badanych.

Eksperci podkreślają, że wyniki sondażu pokazują zmianę społecznego podejścia do obecności dzieci w świecie cyfrowym. – To ważny sygnał, że ograniczenie zaczyna być postrzegane jako właściwa norma społeczna – komentuje Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa.

Podobnie uważa Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon. Zwraca uwagę, że choć internet i media społecznościowe dają młodym ludziom wiele możliwości, to niosą też poważne zagrożenia. Jej zdaniem problem wymaga kompleksowych i przemyślanych działań, które będą łączyć edukację, regulacje prawne oraz odpowiedzialność platform cyfrowych.

Dzieci w sieci pod lupą. Polacy chcą twardych ograniczeń

Tymczasem z raportu „Internet dzieci” wynika, że z platform społecznościowych korzysta w Polsce 1,4 mln dzieci w wieku 7–12 lat, choć większość serwisów formalnie przeznaczona jest dla osób powyżej 13. roku życia. Badanie „Nastolatki 3.0” pokazuje z kolei, że przeciętny nastolatek ma sześć kont, a w sieci spędza średnio 3 godziny i 23 minuty dziennie. Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami: od cyberprzemocy i hejtu, przez problemy z koncentracją, po depresję i uzależnienie od scrollowania.

Koalicja Obywatelska zapowiedziała projekt ustawy zakładającej zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15 lat. Rozwiązanie ma nawiązywać do regulacji przyjętych w Australii. Podobne dyskusje toczą się w Danii, Francji i Hiszpanii.

