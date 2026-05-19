Naukowcy odkryli sposób na plastik. Skuteczność sięga niemal 100 procent

Mikroplastik i nanoplastik w ostatnich latach zaczęły wzbudzać spore zaniepokojenie w świecie nauki. Badacze podejrzewają, że szkodliwe substancje stały się powszechne w naszym otoczeniu, zatruwając całe ekosystemy. Eksperci zaczęli więc zastanawiać się nad sposobami odfiltrowywania tych cząsteczek z wody.

Naukowcy chcą oczyszczać wodę z mikroplastiku. Użyją grzybów?

Badacze z japońskiego Uniwersytetu Shinshu szukają naturalnej metody likwidowania plastiku ze środowiska. Ich zdaniem może w tym pomóc jadalny grzyb nameko (Pholiota nameko), którego śluz daje spore nadzieje. Wszystko przez to, że jest on bogaty w polisacharydy, a szczególnie pektynę, która potrafi wiązać cząsteczki.

– Wybraliśmy grzyby nameko, ponieważ są niedrogie i powszechnie dostępne w Japonii – wyjaśniał prof. Hiroshi Moriwaki. – Co więcej, ich śluz jest bezpieczny i nietoksyczny, co czyni go zrównoważonym rozwiązaniem – mówił. Jak pokazano w eksperymencie, roztwór śluzu w wodzie z jonami żelaza zadziałał już w kilka minut. Cząsteczki polistyrenu łączył w widoczne, włókniste kłaczki.

Nowy sposób na oczyszczanie wody z plastiku? Naukowcy optymistyczni

– Pektyna w śluzie tworzy żel z jonami żelaza, który pomaga wiązać cząsteczki plastiku w usuwalne kłaczki poprzez siły kulombowskie – tłumaczył naukowiec. Jak mówił, skuteczność usuwania mikroplastiku tą metodą oszacowano na 95,3 proc. W przypadku nanoplastiku było to 87,4 proc.,a więc nadal sporo. Badacze podkreślają, że była to metoda szybka i wydajna. Sądzą, że może to posłużyć do ponownego wykorzystania ścieków przemysłowych.

Naukowcy podkreślają też, że wykorzystanie grzybów nameko jest bezpieczne i praktycznie. Może stanowić kuszącą alternatywę dla stosowanych obecnie flokulantów chemicznych. Tworzone przez nameko kłaczki są dodatkowo biodegradowalne.

