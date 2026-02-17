Polacy za zakazem mediów społecznościowych. Druzgocący sondaż

Aż 62 proc. Polaków jest za zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. 25,5 proc. żadnego zakazu nie chce, a 12,5 proc. nie ma w tej sprawie zdania – wynika z najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost”
W Australii wyłączono właśnie prawie 5 mln kont w mediach społecznościowych. To efekt pierwszego na świecie zakazu używania social mediów przez osoby poniżej 16 roku życia. W Australii wszedł on w życie 10 grudnia zeszłego roku.
Kiedy Australia zakaz wprowadzała, przez resztę świata przetaczała się debata, czy należy iść jej śladem. O zdanie w tej sprawie spytaliśmy zwykłych Polaków, czy ich zdaniem również nad Wisłą powinno się zakazać korzystania z mediów społecznościowych Polakom do 16 roku życia.
Czego chciał Hołownia
