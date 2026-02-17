Długoterminowa prognoza dla Polski. Kiedy koniec zimy? Jest data

Zima wciąż nie odpuszcza, a na termometrach w niektórych regionach Polski nadal pojawiają się ujemne wartości. We wtorek 17 lutego temperatura maksymalna wyniesie od -9°C/-6°C na północnym wschodzie, około 0°C w centrum, do 2°C/4°C na południowym zachodzie. Okresami należy spodziewać się opadów śniegu, lokalnie deszczu, który rano na krańcach południowo-zachodnich może marznąć i powodować gołoledź.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Meteorolodzy nie dają złudzeń

Wiele wskazuje na to, że na odejście zimy trzeba będzie jeszcze sporo poczekać. Z długoterminowej prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że wciąż do Polski będą napływać mroźne masy powietrza. W ostatnim tygodniu lutego najzimniej będzie na południu kraju (do -4°C) i we wschodniej jego części (-3°C); a na zachodzie wartości na termometrach mogą utrzymywać się delikatnie powyżej zera.

W marcu 2026 r. Polska podzieli się na dwie strefy pogodowe. Północna, centralna i zachodnia część kraju, w tym m.in.; Gdańsk, Warszawa, Poznań, znajdą się w strefie „poniżej normy”, gdzie marcowe ocieplenie napotka blokadę w postaci napływu chłodnego powietrza z północy. Z kolei na południowym wschodzie temperatury powinny utrzymywać się w granicach normy wieloletniej. Dla Wrocławia wynosi ona od 3 do 5°C. To właśnie tutaj w pierwszej kolejności będzie odczuwalny powiew wiosny.

Kiedy koniec zimy? Meteorolodzy wskazali orientacyjną datę

Z modelu ECMWF EPS wynika, że w ostatnim tygodniu marca średnia temperatura na Pomorzu Zachodnim, w okolicach Szczecina i Świnoujścia, a także w Gdańsku średnia temperatura minimalna wyniesie 2°C. Z kolei w środkowej części kraju będzie ok. 1°C. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie zima najdłużej będzie stawiała opór. Meteorolodzy wskazują, że to właśnie pod koniec marca nieśmiało zacznie wkraczać do Polski wiosna.

