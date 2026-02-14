Wzięli pod lupę polski meteoryt. „Unikatowe odkrycie” naukowców ze Śląska

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego poinformowali o „unikatowym odkryciu”. W strukturze meteorytu Morasko zidentyfikowano zupełnie nowy minerał, nazwany kopernikitem – na cześć Mikołaja Kopernika.

Warto tutaj wyjaśnić, że Morasko to północna część Poznania, gdzie około pięciu tysięcy lat temu spadły fragmenty meteorytu żelazowo-niklowego. W wyniku uderzenia powstało osiem kraterów, z których największy ma około 100 metrów średnicy. Aby zabezpieczyć ten wyjątkowy obszar, w 1976 roku utworzono rezerwat przyrody „Meteoryt Morasko”.

Ponad 100 lat badań. Odkrycie za odkryciem

Fragmenty meteorytu Morasko są znajdowane od ponad wieku. Pierwszy z nich odkryto w 1914 roku. Największym dotychczas znanym okazem jest tak zwana „Kruszynka”, ważąca 271 kilogramów. Przez dekady kolejne znaleziska trafiały pod lupę naukowców, jednak dopiero najnowsze analizy przyniosły prawdziwy przełom.

Jak informuje Uniwersytet Śląski, badania prowadzono wspólnie z zespołami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Efektem tej współpracy było wyodrębnienie nowego minerału w jednej z próbek meteorytu.

Uczelnia podkreśla, że kopernikit jest już czwartym minerałem odkrytym w Morasku – wcześniej zidentyfikowano moraskoit, czochralskiit oraz kryzait. Nowy minerał został zatwierdzony przez Komisję Nowych Minerałów, Nomenklatury i Klasyfikacji działającą przy Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej.

Kopernikit. Co to za minerał?

Kopernikit występuje w postaci mikroskopijnych ziaren o wielkości do 0,3 milimetra. Jego zielona barwa jest efektem obecności chromu. Należy do grupy priderytu i – co szczególnie istotne – jest pierwszym na świecie tlenkiem o tunelowej strukturze typu hollandytu odkrytym w meteorycie. Choć podobne fazy znano wcześniej z australijskich lamproitów, dopiero teraz udało się kompleksowo zbadać ich skład chemiczny, strukturę krystaliczną i właściwości.

W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że „kosmos wciąż skrywa przed nami niezwykłe tajemnice”, jednocześnie podkreślając, że „polscy naukowcy potrafią je odkrywać i opisywać na światowym poziomie”.

