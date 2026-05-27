Tajemnicze jaskinie w Nottingham. Legenda Robin Hooda powraca

Pierwsze wzmianki o jaskiniach pojawiły się już w IX wieku. Wykute w piaskowcu tunele z wielkimi otworami miały pełnić funkcje mieszkań, warsztatów rzemieślniczych czy przechowalni wina oraz schronów przeciwlotniczych w czasach II wojny światowej. Ostatnie jaskinie znaleziono podczas rutynowych prac drogowych. Jedna z nich mierzyła wówczas 17 metrów długości i 4 metry szerokości. W 2009 roku rozpoczęto systematyczną dokumentację tuneli. Obecnie jaskinie znajdują się na liście zabytków Historic England. Najstarsze z zachowanych mają pochodzić z XIII wieku. Podziemia zostały udostępnione do zwiedzania – bilety kosztują około 30 zł.

facebookfacebook

Sieć jaskiń w Nottingham

Archeolog Scott Lomax, pracownik rady miasta, który uczestniczył w odkrywaniu jaskiń, ocenił w rozmowie z BBC, że „żadne inne miasto w Europie nie może się równać z Nottingham pod względem liczby i różnorodności jaskiń” . Ujawnił także, że do ustalenia lokalizacji jaskiń wykorzystano dokumenty archiwalne z XVIII i XIX wieku.

Według archeologa, podziemia pokazują, jak żyli mieszkańcy miasta na przestrzeni ostatniego tysiąclecia.

– Jeśli pojedzie się do takich miejsc jak York czy Chester, można tam zobaczyć wiele zabytków naziemnych — starych budynków i innych pozostałości, takich jak mury (...). Nottingham nie ma ich aż tyle, ale ma za to fantastyczne tysiąc jaskiń, które reprezentują tysiąc lat historii – przekazał.

Lomax dodał również, że dalsze poszukiwania jaskiń wciąż trwają. – To się nigdy nie skończy (...). Prawdopodobnie wciąż pozostaje kilkaset do zidentyfikowania. To niezwykle długi proces, a ja wciąż mam do przejrzenia około 150 dokumentów – przekazał. – Zatem niespodzianki będą się zdarzać cały czas – dodał.

W dokumencie opublikowanym przez Radę Miasta Nottingham podkreślono, że „niezależnie od tego, czy jest to prosta piwnica, czy bogato rzeźbiona komora, każda jaskinia w mieście ma znaczenie. Jako całość stanowią one obiekt o międzynarodowym znaczeniu, a niektóre objęto najwyższymi poziomami ochrony” .

Miejskie legendy o jaskiniach

Z siecią podziemnych tunelów wiąże się legenda o Robin Hoodzie. Zgodnie z miejscowymi przekazami odważny bohater średniowiecznych opowiadań miał korzystać z niektórych jaskiń. Tam też miał ukrywać konie w trakcie walk z szeryfem Nottingham.

Czytaj też:

Wakacyjny kraj uwielbiany przez Polaków. „Jedna z najliczniejszych grup”Czytaj też:

Tanie all inclusive na końcówkę maja. Plaża tylko 50 metrów od hotelu